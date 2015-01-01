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कार्रवाई:कार से 59 किलो डोडा व 230 ग्राम अफीम बरामद, एक व्यक्ति गिरफ्तार

महाजन3 घंटे पहले
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पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से डोडा व अफीम बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसएचओ सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि शुक्रवार को महाजन थाने के आगे नाकाबंदी के दौरान बीकानेर से श्रीगंगानगर जा रही एक कार को रोका गया।

चालक से पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर 59 किलो डोडा व 230 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना नाम गेना राम पुत्र बचना राम बिश्नोई निवासी कुड़छी जिला नागौर बताया।

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