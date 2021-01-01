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शिक्षा विभाग:8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 2.30 घंटे में करना होगा 50 नंबर का पेपर

बीकानेर3 घंटे पहले
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  • मॉडल प्रश्न पत्र जारी, एग्जाम की डेट तय नहीं

आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को इस बार 2.30 घंटे में 50 नंबर का पेपर हल करना होगा। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने विषयवार 8वीं के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में करीब 25 से 31 प्रश्न हल करने होंगे। इनमें एक-एक नम्बर के 11 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी होंगे। दो-दो नंबर के सात प्रश्न, तीन-तीन नंबर के पांच प्रश्न सहित पांच-पांच नंबर के दो प्रश्न हल करने को मिलेगे। कोरोना के चलते इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया हैं। आठवीं कक्षा में 52% सिलेबस से ही स्टूडेंट्स को प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें ऑब्जेक्टिव, अतिलघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न शामिल है।

बड़े प्रश्नों में अथवा के विकल्प अधिक होंगे। 10वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा हमेशा एक साथ होती है। दसवीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने 10वी बोर्ड की परीक्षा इस बार मार्च की बजाए मई में कराने की निर्णय लिया है। मगर आठवीं बोर्ड परीक्षा की डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई है।

40% अंक आंतरिक मूल्यांकन, 10% मौखिक परीक्षा के होंगे
कोविड-19 के चलते इस बार आठवीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। लिखित परीक्षा जहां 50 नंबर की होगी। वही 40% अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। शेष 10% अंकों के आधार पर मौखिक परीक्षा ली जाएगी। कक्षोन्नति का आधार वार्षिक परीक्षा रहेगा।
पिछले साल आठवीं बोर्ड परीक्षा में 13 लाख स्टूडेंट्स बैठे

पिछले साल आठवीं बोर्ड परीक्षा में करीब 13 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। आठवीं की बोर्ड परीक्षा 14 मार्च से शुरू हुई थी लेकिन कोरोना के चलते चार पेपर ही हो पाए थे। दो पेपर की परीक्षा नहीं ली गई थी।इस बार परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स से अभी तक आवेदन नहीं मांगे गए हैं।

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