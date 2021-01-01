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FSL का कमाल:रेप के बाद पीड़िता ने पांच महीने पहले की थी आत्महत्या, अब साइंटिफिक सपोर्ट से पकड़ा गया आरोपी

बीकानेरएक घंटा पहले
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नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार युवक। - Dainik Bhaskar
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार युवक।

बीकानेर के नोखा कस्बे के गांव सोवा में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोपी पांच महीने बाद पकड़ा गया। 15 साल की लड़की ने वारदात के बाद झोपडी में ही आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि लड़की का बयान उसके पास नहीं था। शुरू में माना गया कि लड़की ने आत्महत्या की है, जांच में पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है। तब मौके से एफएसएल नमूने लिए गए।

अब पुलिस के सामने सवाल था कि ये सब किसने किया? मौके पर मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस को गांव के युवक हंसराज नायक पर शक हुआ। उसका DNA टेस्ट करवाया गया। दुष्कर्म से जुड़े अन्य टेस्ट भी करवाये, जिसमें साबित हो गया कि हंसराज ने ही वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इनका कहना है
नाखो पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी अरविंद सिंह का कहना है कि मामला थोड़ा पेचीदा था क्योंकि पीड़िता के बयान नहीं थे। पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से जांच करते हुए अपराधी को गिरफ्तार किया है।

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