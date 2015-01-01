पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सूर्य उपासना का पर्व:अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य, आज उदयगामी की उपासना के साथ पूर्ण होगा छठ महापर्व

बीकानेर19 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • नहाय-खाय से शुरू हुआ, उपासना का समापन आज

बिहार व पूर्वांचल के सबसे बड़े 4 दिवसीय महापर्व छठ के तीसरे दिन शुक्रवार को व्रत करने वाली महिलाओं-पुरुषों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। बुधवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ महापर्व गुरुवार शाम खरना के बाद व्रत और उपासना के साथ आगे बढ़ा।

गुरुवार रात को खरना के बाद व्रत रखने वालों ने जल तक ग्रहण नहीं किया। शुक्रवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना और अर्घ्य दिया। शनिवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य के साथ पर्व का समापन होगा। कोरोनाकाल के कारण बीकानेर में रहने वाले ज्यादातर व्रतियों ने छठ माता की पूजा तालाब किनारे नहीं, अपने घरों पर ही की।

इस दौरान छठ मैया के पारंपरिक गीत भी सुने गए। यह भगवान सूर्य की आराधना का पर्व है। इस बार तालाबों पर नहीं की पूजा: हर साल शहर के बाहर सागर तालाब में बड़ी संख्या में बिहार व पूर्वांचल के लोग पूजन के लिए जुटते हैं।

बीकानेर में बिहारियों की खासी संख्या है। ऐसे में इस पर्व का उत्साह यहां काफी रहता है। कोरोनाकाल के कारण 2-4 परिवार ही पूजन के लिए पहुंचे। ज्यादातर लोगों ने घरों पर ही छठ पूजा की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें