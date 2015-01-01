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बीकानेर में हथियारों का जखीरा पकड़ा:एक साथ आठ पिस्टल मिले, जोधपुर से पंजाब की ओर जा रहे युवकों से पकड़े हथियार

38 मिनट पहले
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  • गंगाशहर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई

बीकानेर। बीकानेर पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा है, जिसमें आठ पिस्टल और सोलह मैगजीन मिले हैं। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां की विशेष टीम ने कार्रवाई की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जोधपुर से पंजाब की ओर जा रहे एक वाहन में पुलिस को हथियार होने की सूचना मिली थी। यह वाहन जैसे ही गंगाशहर क्षेत्र में आया पुलिस ने इसे रोक लिया। छानबीन करने पर वाहन में आठ पिस्टल मिले हैं जबकि सोलह मैगजीन होने की सूचना है।
अपराध करने वाले थे?
अभी यह पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार लेकर यह लोग कहां जा रहे थे। आमतौर पर पंजाब से अवैध हथियार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर की ओर जाते हैं लेकिन पहली बार जोधपुर से हथियार पंजाब की ओर क्यों जा रहे थे? इस पर भी जांच की जा रही है।

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