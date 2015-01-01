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कार्रवाई:व्यवसायी राठी की कार पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, 4 दिन रिमांड पर रख राज उगलवाएगी पुलिस, दूसरे की तलाश

बीकानेर2 घंटे पहले
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बापर्दा गिरफ्तार अमरजीत और रिमांड पर चल रहा रोहित गोदारा।
  • 20 अक्टूबर काे अमरजीत और शिवसिंह ने की थी फायरिंग करवाने वाला हार्डकाेर क्रिमिनल राेहित गाेदारा पहले से चल रहा रिमांड पर

पुलिस ने व्यवसायी जुगल राठी से अवैध वसूली के लिए उसकी कार पर फायरिंग करने वाले शख्स काे गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल उसका साथी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। हार्डकाेर क्रिमिनल राेहित गाेदारा ने व्यापार उद्याेग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी काे रंगदारी के लिए फाेन किया और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

20 अक्टूबर काे राेहित के कहने पर बीछवाल में रीकाे काॅलाेनी निवासी अमरजीतसिंह बिश्नाेई उर्फ जाम्भा और काेलायत में भलूरी निवासी शिवसिंह ने बाइक पर सवार हाेकर पारीक चाैक से माताजी मंदिर के पास नाले के सामने राठी की कार पर चार राउंड फायर किए और फरार हाे गए थे। पुलिस ने अमरजीत काे बापर्दा गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथी शिवसिंह की तलाश की जा रही है। राेहित काे चूरू जेल से प्राेडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लाया गया जाे नाै नवंबर तक रिमांड पर है। मामले की जांच कर रहे एसआई संदीप पूनिया ने बताया कि अमरजीत काे काेर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया गया है।

उससे और राेहित से पूछताछ कर रंगदारी की इस वारदात की पूरी परतें उधेड़ी जाएंगी। शिवसिंह भी शीघ्र ही पुलिस की गिरफ्त में हाेगा। अभियुक्ताें से वारदात के दाैरान काम में लिया गया हथियार और बाइक बरामद की जाएगी। अमरजीत से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि फायरिंग की वारदात के बाद दाेनाें अभियुक्त गंगानगर चाैराेह के पहुंचे और वहां से अलग हाे गए। अमरजीत अपने घर गया और वहां हरियाणा चला गया था। शुक्रवार काे वह बीकानेर आया और देशनाेक गया था।

जानकारी मिलने पर पुलिस ने वहां से उसे दबाेच लिया। उसकी गिरफ्तारी में साइबर सैल के हेड कांस्टेबल दीपक यादव की विशेष भूमिका रही। गाैरतलब है कि 20 अक्टूबर काे सायंकाल व्यवसायी राठी की कार पर फायरिंग की गई जिसमें सवार उनके रिश्तेदार सुनील ताेषनीवाल और ड्राइवर ओमप्रकाश गुर्जर सवार थे जिन्हाेंने अपनी जान बचाई। राठी कार में नहीं थे।
एनडीपीएस के मुकदमे में पहले से वांटेड है शिवसिंह
व्यवसायी राठी की कार पर फायरिंग का दूसरा अभियुक्त शिवसिंह पहले से ही एनडीपीएस के मुकदमे में फरार चल रहा है। नयाशहर थाना पुलिस ने जनवरी माह में मुक्ताप्रसाद काॅलाेनी से 55 किलाे डाेडा-पाेस्त बरामद किया था। शिवसिंह उस मामले में नामजद है और तभी से फरार चल रहा है।

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