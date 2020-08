Hindi News

Attempt To Rob Candidates From Fake Website

प्री-डीएलएड: फर्जी वेबसाइट से अभ्यर्थियों को लूटने का प्रयास

बीकानेर 2 घंटे पहले



वेबसाइट बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

बीकानेर| प्री-डीएलएड परीक्षा 2020 के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर युवा अभ्यर्थियों को बरगलाने और रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने फर्जी वेबसाइट बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रथम दृष्टया तहकीकात करने पर पाया गया कि https://predeled.org के नाम से डोमेन रजिस्टर्ड करके लिए कोई वेबसाइट बनाई गई है। इसके टाइटल में Welcome to Rajasthan BSTC 2020 Official Website प्रदर्शित है। जबकि इस वेबसाइट का नोडल एजेन्सी से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है।

डोमेन रजिस्टरकर्ता द्वारा ऑफिशियल शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। नोडल एजेन्सी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम से इतर फर्जी कैलेेंडर प्रस्तुत किया गया है। टेस्ट सीरीज के नाम से राज्य के युवा अभ्यर्थियों से धन राशि वसूलने की बड़ी साजिश रची गई है। शासकीय स्तर पर संचालित इस परीक्षा के लिए फर्जी फेसबुक आईडी से पेज भी बना डाला।

प्री-डीएलएड की अधिकृत वेबसाइट

प्रीडीएलएड परीक्षा, 2020 के लिए दो अधिकृत वेबसाइट -https://predeled.in and https://predeled.com हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी वेबसाइट और फेसबुक पेज यदि सामने आता है तो वह फर्जी है।