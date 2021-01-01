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बदलेगी तस्वीर:बीकानेर में परकोटे के पांचों दरवाजों के साथ विकसित होगी बीकाजी टेकरी

बीकानेरएक घंटा पहले
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बीकानेर की स्थापना के प्रतीक बीकाजी टेकरी के आसपास सौंदर्यकरण हाेगा - Dainik Bhaskar
बीकानेर की स्थापना के प्रतीक बीकाजी टेकरी के आसपास सौंदर्यकरण हाेगा

बीकानेर शहर में पर्यटन को विकसित करने के लिए एक बार फिर पुराने शहर में पुरा महत्व के स्थानों को संवारने का प्रयास किया जायेगा। शहरी परकोटे के पांचों ऐतिहासिक गेट्स के साथ ही बीकाजी टेकरी नामक उस स्थान को भी संवारा जायेगा, जहां कभी राव बीका ने सबसे पहले पहुंचकर इस शहर की स्थापना की थी।

बीकानेर शहर के परकोटे में प्रवेश करने के लिए गोगागेट, जस्सूसर गेट, नत्थूसर गेट, शीतला गेट और कोटगेट ही मुख्य रास्ते थे। इन सभी का सौंदर्यकरण किया जायेगा। इनके पुरा महत्व को सुरक्षित रखते हुए गेट्स की मरम्मत की योजना को स्वीकृति दे दी गई है। जिसमें पचास लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं बीकाजी की टेकरी पर करीब एक करोड़ रुपए खर्च होंगे।

क्या होगा सौंदर्यकरण

बीकाजी टेकरी के मुख्य स्मारक की दीवारों को ठीक किया जायेगा, क्षतिग्रस्त प्लास्टर को सही किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य स्मारक की संरचना का केमिकल ट्रिटमेंट किया जायेगा। यहां रंगरोगन भी किया जायेगा ताकि पर्यटकों के बीच आकर्षण बढ़ सके।

क्या है बीकाजी टेकरी

शहर के लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास ही स्थित बीकाजी की टेकरी वो जगह है, जहां राव बीका पहली बार रुके थे। बीकानेर शहर की स्थापना से पहले उन्होंने यहीं रुककर कार्ययोजना बनाई थी। माना जाता है कि इसी जगह बीकानेर की नींव रखी गई थी।

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