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सीटेट:बीकानेर में 66.99% उपस्थिति रही, 3378 विद्यार्थी नहीं पहुंचे परीक्षा देने

बीकानेर3 घंटे पहले
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  • 21 केंद्रों पर दो पारी में हुआ एग्जाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटेट-2021) बीकानेर में 21 केंद्रों पर आयोजित हुआ। सीटेट की परीक्षा बीकानेर के इन केंद्रों पर दो पारियों में हुई। अभ्यर्थियों की उपस्थिति परीक्षा में 66.99% दर्ज की गई। पहली पारी में परीक्षा सुबह 9.30 से 12 बजे और दूसरी पारी में दोपहर 2 से शाम 4.30 बजे तक हुई। पहली पारी में 4117 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स में से 2699 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। दूसरी पारी में रजिस्टर्ड 6118 स्टूडेंट्स में से 4158 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। सिटी कोऑर्डिनेटर पीएस बोहरा ने बताया कि बीकानेर में परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई।

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