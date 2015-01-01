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धूप खिली, कोहरा गायब:माउंट आबू और बीकानेर में एक जैसी है दिन की सर्दी, अधिकतम तापमान में मामूली अंतर

बीकानेरएक घंटा पहले
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शहर में तो कोहरा कम रहा, लेकिन सुबह सवेरे ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा नजर आया। फोटो : विनोद शर्मा

करीब एक सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की सर्दी गुरुवार की रात भी जारी रही। खास बात यह है कि मरुशहर और पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में दिन का पारा आसपास ही है। दिन का अधिकतम तापमान माउंट आबू में जहां 18 डिग्री सेल्सियस है, वहीं बीकानेर में यह 18.5 रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान में बड़ा अंतर है। बीकानेर में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि माउंट आबू में यह आंकड़ा -2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान बीकानेर में 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो माउंट आबू में 18 तक रहा।

बीकानेर में शुक्रवार की सुबह समय पर धूप खिलने से आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन शीत लहर के हालात अभी तक बने हुए हैं। सुबह का कुछ वक्त लोगों ने गुनगुनी धूप में बिताया। बीकानेर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा था, जिसके बाद घना कोहरा भी था। शुक्रवार को आंशिक बढ़ोतरी के साथ ही धूप खिल गई। गत 13 दिसम्बर से ही मौसम विभाग ने बीकानेर में घने कोहरे की चेतावनी दी हुई है। यह कोहरा शुक्रवार तक रह सकता है, जबकि शनिवार को इससे राहत मिल सकती है।

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