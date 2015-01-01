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पार्टियाें में पंचायत:नौ पंस, 29 जिप सदस्याें के लिए भाजपा-कांग्रेस ने नाम तय किए, आज जारी होंगे सिंबल

बीकानेर2 घंटे पहले
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भाजपा-कांग्रेस दाेनाें ने प्रत्याशी तय करने में अपनी पूरी ताकत झाेंक दीं
  • भाजपा; केन्द्रीय मंत्री मेघवाल, प्रभारी सुरेन्द्रपालसिंह टीटी, अध्यक्ष सारस्वत, आदि ने पैनल काे अंतिम रूप दिया कांग्रेस; पर्यवेक्षक महरिया की माैजूदगी में हुई थी पहली मीटिंग, डूडी, भाटी, महेन्द्र गहलाेत आदि की माैजूदगी में हुआ विचार-विमर्श

जिला परिषद एवं पंचायत समितियाें में सदस्य चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन नाै नवंबर हैं। आठ काे रविवार की छुट्टी है। ऐसे में अब नामांकन का आखिरी दिन बचा है। इसी काे देखते हुए भाजपा-कांग्रेस दाेनाें ने प्रत्याशी तय करने में अपनी पूरी ताकत झाेंक दीं। दाेनाें दलाें का दावा है कि सभी सीटाें के लिए सर्व सम्मत प्रत्याशी तय हाे गए हैं। इनकी घाेषणा रविवार काे सिंबल अलाॅटमेंट के साथ हाे जाएगी।
भाजपा; दिनभर चली मीटिंगें
प्रभारी पूर्व मंत्री सुरेन्द्रपालसिंह टीटी, सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत सहित वरिष्ठ नेताओं-पर्यवेक्षकाें की माैजूदगी में भाजपा टिकट वितरण मीटिंगें दिनभर चली। एक-एक विधानसभा या पंचायतसमितिवार नेता-पदाधिकारियाें से विचार-विमर्श हुअा। इनमें से नाेखा विधायक बिहारीलाल बिश़नाेई, लूणकरणसर के सुमित गाेदारा सहित पार्टी के प्रत्याशी रहे नेता, मंडल अध्यक्ष आदि शामिल हुए। पूर्व संसदीय सचिव डा.विश्वनाथ मेघवाल अस्वस्थ हाेने की वजह से मीटिंग में नहीं पहुंच पाए।

कांग्रेस में रहा पर्यवेक्षक का इंतजार, आज आएंगे सिंबल
देहात कांग्रेस ने पंचायत समितियाें और जिला परिषद के टिकट वितरण करने के लिए प्रमुख नामाें का पैनल जमीनी विचार-विमर्श के बाद पहले ही बना लिया था। पर्यवेक्षक सुभाष महरिया की माैजूदगी में लंबी मीटिंग के बाद प्रत्याशी लगभग तय हए गए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, राज्य में मंत्री भंवरसिंह भाटी, देहात अध्यक्ष महेन्द्र गहलाेत, विधायक गाेविंदराम मेघवाल सहित प्रत्याशियाें, पदाधिकारियाें, पूर्व विधायकाें आदि से भी विचार-विमर्श की जानकारी सामने आई है। अध्यक्ष महेन्द्र गहलाेत का दावा है कि सभी पदाें के लिए एक-एक नाम का पैनल तय है।

असंताेष दाेनाें दलाें में साफ दिखा, खुलकर सामने आ सकते हैं कई बागी
दाेनाें ही दलाें में टिकट वितरण की प्रक्रिया के साथ ही असंताेष के सुर भी मुखर हाेने लगे हैं। खाजूवाला में भाजपा कार्यकर्ताओं के एक दल ने टिकट वितरण में मनमानी के आराेप लगाते हुए निर्दलीय मैदान में उतारने तक की घाेषणा कर दी। देर रात तक पूर्व विधायक डा.विश्वनाथ फाेन पर डेमेज कंट्राेल में लगे रहे। नाेखा में भाजपा के एक तबके में असंताेष साफ दिख रही है। बताया जाता है कि भाजपा विधायक बिश्नाेई ने भी प्रभारी सहित केन्द्रीय मंत्री व नेताओं के सामने टिकट चयन की प्रक्रिया और नामाें पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस में भी एक गुट लगातार टिकट वितरण की प्रक्रिया अंदरखाने नाराजगी जताई।

कहां-कितने वार्ड; नाै पंस में 161 प्रतिनिधि और जिला परिषद में 29 सदस्य चुने जाएंगे।
पंस वार्ड
बज्जू खालसा 15
बीकानेर 21
श्रीडूंगरगढ़ 21
खाजूवाला 15
काेलायत 21
लूणकरणसर 21
नाेखा 17
पांचू 15
पूगल 15

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