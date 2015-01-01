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गुड न्यूज:4.23 अरब का बजट पीडी खाते में जारी, 40 हजार कर्मचारियों को मिलेगा दो माह का बकाया वेतन

बीकानेर2 घंटे पहले
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मंत्रालयिक कर्मचारियों ने बोनस आदेशों की होली जलाई
  • मंत्रालयिक कर्मचारियों ने बोनस आदेशों की होली जलाई

राज्य के विभिन्न ब्लाक शिक्षा कार्यालयों के अधीन कार्यरत शिक्षक, पैदा टीचर व अन्य कर्मचारियों के लिए निजी निक्षेप खाते में वेतन के लिए 4 अरब 23 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। अब 35 हजार शिक्षक, 3850 पैरा टीचर सहित 1150 अन्य कार्मिकों को दीपावली पर दो माह से रुका वेतन मिल सकेगा। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री महेन्द्र पाण्डे ने पीडी खाते में बजट की मांग रखी थी।

मंत्रालयिक कर्मचारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान संयुक्त मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष मनीष विधानी के नेतृत्व में कार्मिक कलेक्ट्रेट पहुंचे। कर्मचारियों ने बोनस आदेशों की होली जलाकर पूर्ण बोनस देने की मांग की गई।

साथी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को पूर्ण बोनस सहित परिवेदना निस्तारण, कनिष्ठ सहायकों ग्रेड पे 3600 आदि मांगों का ज्ञापन दिया। प्रदर्शन में मधुसूदन सिंह, जितेंद्र गहलोत, तरुण मोदी, अमित चंदेलिया, मनीष प्रजापत, हनुमान जोईया, ललिता अभानी आदि शामिल हुए।

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