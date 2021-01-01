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बैठक:उर्दू के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान

बीकानेर3 घंटे पहले
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अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ राजस्थान के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर उर्दू के लिए काम करने का आह्वान किया। रविवार को ठाकुर शमशेर खां भालू का के बीकानेर आगमन पर संघ पदाधिकारी शमशेर खां से मिले। उर्दू विषय के उत्थान के लिए चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने शमशेर खां भालू का अभिनंदन भी किया। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष सीमा भाटी, साहून काटपुरी, शकील अहमद अंसारी, पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद सलीम पड़िहार, संगठन राज्य मंत्री जय गहलोत आदि शामिल हुए।

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