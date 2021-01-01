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समीक्षा बैठक:कृषि विवि में खुलेगा केन्द्रीय विक्रय केन्द्र, एक जगह पर मिलेंगे सभी उत्पाद

बीकानेर2 घंटे पहले
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  • अधिकारियों की समीक्षा बैठक में शैक्षणिक कर्मचारियों की पदोन्नति पर भी चर्चा

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विवि के कुलपति प्रो.आर.पी.सिंह ने कहा कि अधिकारी कृषक कल्याण के साथ शैक्षणिक व्यवस्थाओं को और मजबूत करें। वे बुधवार को विवि के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जितनी मजबूत शिक्षण व्यवस्थाएं होंगी उतना ही उसका फायदा किसानों को होगा क्योंकि स्टूडेंट का आज ज्ञान ही कल किसान के काम आएगा।

उन्होंने लक्ष्य दिया कि देश की टॉप-10 विवि में कृषि विवि का नाम शामिल हो इसके लिए जिसके पास जो क्षमता है उस हिसाब से काम करें। विवि की ओर से गोद लिए गए गांव की नियमित गतिविधियों से भी अवगत हुए। उन्होंने एलान किया कि विवि में शीघ्र ही केन्द्रीय विक्रय केन्द्र खोला जाएगा जिसके मध्यम से पौधे, बीज, मूल्य संवर्धित उत्पाद आदि एक ही स्थान पर मिल सकेगा।

अभी तक ये व्यवस्था अलग-अलग केन्द्रों पर हो रही है। प्रो.सिंह ने कहा कि प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र पर मछली पालन इकाई स्थापित की जाए। संविधान पार्क और राजभवन में बनने वाले विवि पार्क के प्रगति की समीक्षा भी की। बैठक में कुल सचिव कपूर शंकर मान, वित्त नियंत्रक बी.एल.सर्वा, सभी डीन-डायरेक्टर समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे।

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