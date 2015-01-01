पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौसम:दिन (27.20) और रात (10.30) का तापमान अब सामान्य से 3 डिग्री कम

बीकानेर20 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

सर्दी बढ़ती ही जा रही है। लगातार आठवें दिन रात का तापमान कम हुआ। 1 दिन पहले न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शुक्रवार को 10 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के तीसरे सप्ताह में 13 डिग्री न्यूनतम तापमान होना चाहिए।

वहीं रात के साथ दिन का तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री कम है। यही वजह है कि अब ठिठुरन का दौर शुरू हो गया है और लोग सर्दी से बचाव के उपाय में जुट गए हैं। गली-मोहल्लों में अलाव जलने लगे हैं। सर्दी से बचने के लिए बुजुर्ग और बच्चे दिन में भी गर्म कपड़ों का उपयोग करने लगे हैं।

शुक्रवार को अधिकतम पारा 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम बदलते ही घर-घर सर्दी, जुखाम, खांसी की समस्या बढ़ रही है। कोरोनाकाल में सामान्य सर्दी-खांसी से भी लोग खौफजदा हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें