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विश्व कैंसर दिवस आज:पॉजिटिव सोच से कैंसर को हराया, संदेश दे रहे-बीमारी से डरें नहीं, लड़ेंगे ताे ही जीत मिलेगी

बीकानेर15 मिनट पहलेलेखक: श्याम ओझा
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अनमाेल : 3 साल की उम्र में कैंसर हुआ, आज दूसरे बच्चों की तरह चल रही है पढ़ाई - Dainik Bhaskar
अनमाेल : 3 साल की उम्र में कैंसर हुआ, आज दूसरे बच्चों की तरह चल रही है पढ़ाई
  • असाध्य नहीं है ये बीमारी, इच्छाशक्ति से हरा सकते हैं इसे

आज विश्व कैंसर दिवस है। यह खतरनाक बीमारी है, लेकिन पूर्ण रूप से असाध्य नहीं। इसे हराने के लिए सबसे जरूरी है सकारात्मक इच्छाशक्ति और जागरूकता। देश में कई लोगाें ने अपनी इच्छा शक्ति और परिवार के सपाेर्ट से कैंसर काे हराकर नई जिंदगी शुरू की है। भास्कर ने ऐसे ही तीन पेशेंट्स व उनके परिजनों से जाना कि कैसे उन्होंने कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को हराकर जिंदगी को फिर से शुरू किया।

लक्ष्मण व्यास : नौकरी की ट्रायल में पता चला ब्लड कैंसर का, 3 साल में बीमारी काे हराकर जीता साइक्लिंग में गोल्ड मेडल
रत्ताणी व्यासों के चौक के 34 साल के लक्ष्मण व्यास नेशनल लेवल के साइक्लिस्ट हैं। 2004 में मुंबई में रेलवे की भर्ती के लिए ट्रायल देते समय हुए मेडिकल चेकअप में ब्लड कैंसर हाेने की जानकारी मिली। एकबारगी सबकुछ खत्म होने का विचार मन में आया। फिर मन को मजबूत किया।

तीन साल इलाज लिया और फिर साइक्लिंग ट्रैक पर आ गए। उसी साल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड जीता। लक्ष्मण बताते हैं कि उसके बाद तीन साल तक साइक्लिंग की। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ट्रायल भी दी। मुझे खुशी है कि मैं कैंसर काे हराकर आज खुलकर जी रहा हूं और सरकारी नौकरी के प्रयास में लगा हूं।

अनमाेल : 3 साल की उम्र में कैंसर हुआ, आज दूसरे बच्चों की तरह चल रही है पढ़ाई
2014 में हरियाणा के अनमोल तीन साल के थे, उस समय मालूम पड़ा कि उन्हें ब्लड कैंसर है। यह पता चलते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे समय में अनमोल के ताऊ अजय कुमार ने सभी को हिम्मत बंधाई। इलाज के लिए डॉक्टरों से सजेशन लिया। बीकानेर के आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचे और दो साल इलाज करवाया।
अजय बताते हैं कि हम जानते थे कि बीमारी गंभीर है, लेकिन इसका इलाज भी है। सोच पॉजिटिव रखी, तो परिणाम भी पॉजिटिव आए। आज छह साल बाद अनमोल नौ साल का है और कक्षा तीसरी में पढ़ता है। उसे पता ही नहीं है कि उसे ऐसी गंभीर बीमारी थी। वह अन्य बच्चों के साथ सामान्य जीवन जी रहा है और क्रिकेट खेल रहा है।
अमृत काैर : 69 साल की उम्र में मजबूत इच्छाशक्ति से दी ब्लड कैंसर को मात
श्रीगंगानगर की 69 साल की अमृत कौर अपने परिवार के साथ खुश हैं, लेकिन कुछ साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उन्हें 2014 में ब्लड कैंसर हुआ था। वे बताती हैं कि जब डॉक्टर ने उन्हें कैंसर की बात बताई, तो परिजन थोड़े मायूस हुए। मैंने उन्हें हिम्मत बंधाते हुए कहा था कि बीमारी है तो इलाज भी हाेगा।

हिम्मत से इस बीमारी का इलाज करवाएंगे। बस, इलाज के लिए बीकानेर के तुलसी इंस्टीट्यूट आ गई। दो साल में कैंसर को हरा दिया। अब कोई दवा नहीं चलती। केवल परहेज व पौष्टिक खाने पर जोर देती हूं। मैं बैंक में रुपए जमा करवाने व निकालने के साथ ही अपनी बहुओं के साथ घर का सारा काम खुद करती हूं। कैंसर हुआ, यह बात अब उन्हें इतिहास लगती है।

एक्सपर्ट व्यू : पुरुषों में मुंह, गले व फेफड़े का कैंसर ज्यादा, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर अधिक
(डॉ. सुरेंद्र बेनीवाल प्रोफेसर मेडिकल आंकोलॉजिस्ट)
अधिकांश पुरुषों में मुंह, गले व फेफड़े का कैंसर ही मिलता है। वहीं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की संख्या अधिक होती है। कैंसर जितना देर से पकड़ में आता है, उतना ही गंभीर बन जाता है। लोग अपनी लाइफ स्टाइल को बदलकर, बीमारी को गंभीरता से लेकर व पॉजिटिव मानसिकता के बल पर इस बीमारी से लड़ सकते हैं। कैंसर की फर्स्ट स्टेज में मरीज अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, तो 80 प्रतिशत लोगों की जान बच सकती है। हमारे यहां फर्स्ट स्टेज के जितने भी केस आए, उनमें 80 प्रतिशत की जान तो बची ही, उनमें रोग भी खत्म हो गया।
समय पर इलाज से ही हरा सकते हैं कैंसर को
(डॉ. राजेंद्र बोथरा कैंसर सर्जन)
कैंसर को पहचानने में देरी ही इस बीमारी को और गंभीर बना देती है। शरीर के कुछ बदलावाें को ध्यान में रखकर हम इसे रिस्क एरिया में जाने से पहले रोक सकते हैं। ये हैं मुंह में छाला, आवाज में बदलाव, खाने व निगलने में कुछ बदलाव, शरीर के किसी अंग पर गांठ, वजन कम होना व भूख लगना आदि को नजरअंदाज करने पर ही यह बीमारी पहली स्टेज से सीधे चौथी स्टेज में पहुंच जाती है। समय पर इलाज लेने और नई तकनीकों के आधार पर कैंसर को मात दी जा सकती है। हमारे देश में कैंसर का पहली बार पता लगने के बाद भी लापरवाही में 10 महीने गुजार देते हैं। इसका ध्यान रखना होगा।

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