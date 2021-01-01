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शिक्षा मंत्री से मिले पीटीआई:शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित करने में नामांकन की अनिवार्यता खत्म करने की मांग

बीकानेर3 घंटे पहले
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शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से रविवार को शारीरिक शिक्षक मिले। स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित करने में छात्र नामांकन की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग रखी। फिजीकल टीचर्स ओर्गेनाइजेशन राजस्थान के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम सहाय सैनी के नेतृत्व में शारिरिक शिक्षको ने विभिन्न मांगों का ज्ञापन शिक्षा मंत्री को सौंपा।

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष धूमल भाटी ने बताया कि पांच सूत्री मांग पत्र में प्रथम श्रेणी शारीरिक शिक्षक के पद को एन केडेर करते हुए तृतीय श्रेणी से लेकर उप जिला शिक्षा अधिकारी के पदो तक समयबद्ध पदोन्नति, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा व योग विषय को अनिवार्य बनाने, उप जिला शिक्षा अधिकारी के पदो को 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरने , शारीरिक शिक्षा के उच्च पदो को शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञो से भरने आदि मांगे शामिल है। प्रतिनिधिमंडल में सुखलाल कुम्हार, जगदीश सोलंकी नारायण शर्मा , श्रीमति मंजु छीपां सूर्या बानू, मेहराज बानु, कपिल माली , राकेश खटीक , श्रवण जाट आदि शामिल हुए।

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