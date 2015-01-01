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मुआयना:कलेक्टर की चेतावनी के बाद भी कोविड हॉस्पिटल में सफाईकर्मी कम, कार्रवाई होगी

बीकानेरएक घंटा पहले
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यूं कैसे सुधरेंगे हालात; केन्द्र से लेकर राज्य तक के दल दाैरा कर चुके, आए दिन प्रशासन कर रहा आकस्मिक जांच, अब गिर सकती है जिम्मेदाराें पर गाज
  • औफिर आधी रात कोविड हाॅस्पिटल पहुंचे कलेक्टर, सफाईकर्मी नहीं मिलने से नाराज
  • चिंता मौता की; सात कोविड रोगियों ने दम तोड़ा, 500 से ज्यादा पॉजिटिव, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने 213 नए रोगियों की पुष्टि की है

कलेक्टर नमित मेहता एक बार फिर आधी रात काे काेविड हाॅस्पिटल का निरीक्षण करने गए। सुपरिंटेंडेंट डा.बी.एल.खजाेटिया सहित हाॅस्पिटल के प्रभारी अधिकारियाें काे साथ लिया। ड्यूटी डाक्टर-कर्मचारियाें की माैके पर गणना ताे फिर सफाईकर्मी कम मिले। नाराजगी जताई। चेतावनी दी, बार-बार कहने के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं।

अब सफाईकर्मियाें का भी ड्यूटी राेस्टर बनाकर बताओ। इसे चस्पा कराे। कर्मचारी कम मिले ताे ठेकेदार फर्म पर कार्रवाई कराे। सुपरिंटेंडेंट डा.बी.एल.मीणा ने ठेकेदार फर्म के प्रतिनिधि काे बुलाकर चेतावनी दी। शिड्यूल बनवाया। कहा- हर हाल में एसएसबी में 30 कार्मिकाें की ड्यूटी रहनी चाहिए। इस हामी के बाद जब फिर से माैके पर स्थिति जानी ताे दाे कर्मचारी कम मिले। सवाल यह है कि केन्द्र, राज्य के दल निरीक्षण कर चुके। राज्य के मंत्री से लेकर केन्द्र के मंत्री तक नाराजगी जताते जा रहे हैं।

हर बार सुधार की बात हाेने के बाद भी हालात जस के तस हाे रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन का रवैया सख्त हाेता दिख रहा है। मेडिकल काॅलेज के प्राचार्य, सुपरिंटेंडेंट सहित प्रभारी अधिकारियाें काे चेतावनी दी गई है, अब बार-बार खामी बर्दाश्त नहीं हाेगी। गैर जिम्मेवार कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

डीएमएफटी से 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, जल्द आपूर्ति का आदेश
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के काेष से बीकानेर काे 1000 नए ऑक्सीजन सिलैंडर के लिए 1.29 कराेड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के ताैर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने यह मंजूरी देने के साथ ही मेडिकल काॅलेज प्राचार्य डा.एस.एस.राठाैड़ काे हिदायत दी है कि खरीद प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हाे।

पीबीएम हाॅस्पिटल प्रशासन का दावा है कि उनके पास पहले से 1600 ऑक्सीजन सिलैंडर हैं। माैजूदा राेगियाें की संख्या काे देखते हुए इतने सिलैंडर भी कम नहीं माने जा सकते। नए सिलैंडर आने के बाद यह संख्या 2600 से पार हाे जाएगी। ऑक्सीजन की कमी की जब-जब भी घटनाएं हुई हैं, तब खामी ट्रांसपाेर्टेशन या स्टाेर से वार्ड तक सिलेंडर पहुंचाने के मैनेजमेंट में रही है। ऐसे में नए सिलेंडर मिल जाने। ऑक्सीजन प्लांट लग जाने और आपूर्ति बढ़ जाने के बाद भी ऑक्सीजन काे राेगियाें तक पहुंचाने के प्रबंधन काे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत भी जताई जा रही है।

क्याेंकि अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है
भले ही काेविड राेगियाें की संख्या कुछ कम हाेती नजर आ रही है लेकिन दीपावली के बाद यह फिर बढ़ सकती है। इतना ही नहीं अब जाे राेगी आ रहे हैं उनकी स्थिति पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर हाे रही है। पाेस्ट काेविड यानी काेविड रिपाेर्ट नेगेटिव आने के एक महीने बाद तक कई मरीज ऑक्सीजन सपाेर्ट पर रह रहे हैं। ऐसे में अब वक्त लापरवाह हाेने का नहीं बल्कि ज्यादा सतर्क रहने का है। राेजमर्रा के कामकाज छाेड़ नहीं सकते। इसलिए बचाव का सबसे बड़ा और इकलाैता उपाय है-मास्क।

^राहत की बात यह है कि राेगियाें की संख्या धीरे-धीरे कम हाे रही है। गंभीर राेगियाें के उपचार में ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बावजूद इलाज से लेकर प्रबंधन में काेई भी काेताही बरतेगा ताे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बावजूद लाेग सतर्क रहें। मास्क लगाएं। दीपावली अच्छे से मनाएं लेकिन दूरी का ख्याल रखें। तभी हम जल्द इस बीमारी से निजात पा सकेंगे।
नमित मेहता, जिला कलेक्टर बीकानेर
^आधी रात काे कलेक्टर के दाैरे के समय कर्मचारी कम मिले थे। ठेकेदार फर्म काे चेतावनी दी। राेस्टर-शिड्यूल बनवाया। इसके बाद भी कर्मचारी कम हाेने की बात सामने आई है। इस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
डा.बी.एल.खजाेटिया, कार्यवाहक सुपरिंटेंडेंट पीबीएम हाॅस्पिटल

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