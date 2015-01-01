पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राेडवेज की सख्ती:बेटिकट सफर करते मिले ताे देना हाेगा डबल किराया

बीकानेर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राेडवेज बसाें में सफर करने वाले यात्रियाें के लिए जरूरी खबर। अगर यात्रा के समय राेडवेज में टिकट नहीं ली और चेकिंग के समय पकड़े गए ताे डबल किराया देना हाेगा। यात्री काे किराए के साथ जुर्माना भी भरना हाेगा।

ऐसे में परिचालक से किराया देने के बाद टिकट आवश्यक रूप से लें। जांच में परिचालक की लापरवाही मिलने पर उसका तबादला किया जाएगा। चेकिंग दल से अभद्रता करने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इस संबंध में राेडवेज के प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी किए हैं।

अब राेडवेज बस में निरीक्षण के दाैरान दल काे परिचालक काे परिचय पत्र दिखाकर परिचय देना हाेगा। निरीक्षण दल में शामिल सभी कर्मी वाहन की चैकिंग करेंगे। परिचालक काे किसी भी परिस्थिति में वाहन से नीचे नहीं उतारें। परिचालक काे निरीक्षण दल के वाहन के पास न बुलाएं।

निरीक्षण के दाैरान बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने वाले सभी यात्रियाें से नियमानुसार अधिभार राशि वसूल की जाए, चाहे ऐसे यात्रियाें की ओर से परिचालक काे किराया राशि का भुगतान निरीक्षण से पूर्व कर दिया गया हाे या नहीं किया गया हाे। बिना वैध टिकट यात्रा करने वाले यात्रियाें से दूरी के हिसाब से किराया लिया जाए। यदि मामला न्यायालय में जाता है ताे यात्री काे एक माह की कैद और 250 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
तीन महीने में बदलेगा निरीक्षण दल का वाहन चालक
अब तीन महीने बाद निरीक्षण दल का वाहन चालक बदला जाएगा। निरीक्षण के दाैरान यातायात निरीक्षण के बाेलेराे चालक के माेबाइल काे निरीक्षण के समय जब्त किया जाएगा। राेडवेज अफसर कम आय देने वाले परिचालकाें काे चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

40 बसाें का निरीक्षण करना होगा चीफ मैनेजर को
राजस्थान राेडवेज प्रबंधन ने प्रदेश के सभी आगाराें काे बड़े और छाेटे आगार की श्रेणी में बांटा है। बड़े आगाराें के मुख्य प्रबंधक काे माह में 21 दिन और कुल 30 बसें रात्रि और प्रात:कालीन चेक करनी हाेगी। छाेटे आगाराें के चीफ मैनेजर काे माह में दस दिन कुल 40 बसाें की जांच कर रिपाेर्ट बनानी हाेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें