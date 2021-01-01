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नियुक्ति:डीपीसी में अब हैड मास्टरों के अनुपात में कटौती होगी, 20% एचएम ही बन पाएंगे प्रिंसिपल

बीकानेर3 घंटे पहले
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  • नियम संशोधन के अभाव में वर्ष 2020-21 की डीपीसी भी बकाया
  • स्कूलों में प्रिंसिपल के 2100 पद हैं खाली

शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल पदों पर होने वाली डीपीसी में अब हैड मास्टरों का कोटा 33 फीसदी से घटाकर 20% करने की तैयारी है। प्रिंसिपल डीपीसी में हैड मास्टरों के अनुपात में कटौती के प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को भेज दिए हैं। इन प्रस्तावों पर जल्द ही मुहर लग सकती है।

इस फैसले के बाद प्रिंसिपल पदों पर होने वाली डीपीसी में व्याख्याताओं का कोटा 67 फीसदी से बढ़कर 80% हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल के जो रिक्त पद डीपीसी से भरे जाएंगे, उसमें 80 परसेंट व्याख्याता और 20 परसेंट हैडमास्टर सेलेक्ट होंगे। नियम संशोधन के अभाव में शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल पदों की वर्ष 2020-21 की डीपीसी भी अटकी हुई है। यह डीपीसी अप्रैल में होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के करीब 2100 पद रिक्त हैं।

उधर, हैडमास्टर के कोटे में 13% की कटौती का विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद(रेसा) के जिलाध्यक्ष संदीप जैन ने बताया कि इस बदलाव से प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति का रास्ता अवरुद्ध होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित हैड मास्टरों को प्रशासनिक अनुभव होता है, उनके कोटे में कटौती ठीक नहीं है। राज्य सरकार को अनुपात परिवर्तन को लागू करने से पूर्व पुनर्विचार करना चाहिए।
व्याख्याता 54 हजार, एचएम के 4 हजार पद

शिक्षा विभाग में व्याख्याताओं के करीब 54 हजार पद स्वीकृत हैं। हैड मास्टरों के पद 5 हजार के करीब हैं। जबकि प्रिंसिपल के पदों की संख्या 11,500 है। प्रिंसिपल के रिक्त पदों को वर्तमान में 67: 33 के अनुपात से व्याख्याता-एचएम की डीपीसी से भरा जा रहा है। व्याख्याताओं के पद अधिक होने से उनके डीपीसी कोटे में भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं।

  • नए रूल के मुताबिक प्रिंसिपल पदों की डीपीसी होगी। इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं। - सौरभ स्वामी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

कोटे में कटौती से पदोन्नति में पिछड़ जाएंगे हैड मास्टर
डीपीसी कोटे में कटौती होने से एचएम पदोन्नति में पिछड़ जाएंगे। प्रिंसिपल के कुल 11,500 पदों में से 3795 पदों पर एचएम से बने प्रिंसिपल कार्यरत हैं। अनुपात 33 से घटाकर 20% किए जाने पर इनके कोटे के 2305 पद ही रह जाएंगे। करीब 1500 एचएम से बने प्रिंसिपल सरप्लस होंगे। जब तक यह 1500 प्रिंसिपल रिटायर नहीं होंगे, तब तक 20% कोटे में से एक भी हैड मास्टर की पदोन्नति नहीं होगी।

  • प्रिंसिपल डीपीसी में हैड मास्टरों के अनुपात में कटौती गलत है। अनुपात परिवर्तन से पहले सरकार एचएम का पक्ष सुने। कमेटी गठित कर इस पर पुनर्विचार हो। - श्रीकृष्ण गोदारा, प्रदेशाध्यक्ष, रेसा
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