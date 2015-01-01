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एजुकेशन:ईसीबी: एमबीए प्रथम वर्ष में 60 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू

बीकानेर3 घंटे पहले
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अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर सहित शहर के अन्य महाविद्यालयों में एमबीए प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमबीए के प्रवेश प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार की और से इस वर्ष आरमेप-2020 (राजस्थान मैनेजमेंट एडमिशन प्रोसेस) के जरिए किसी भी विषय में स्नातक किए विद्यार्थी के परिणाम के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। स्नातक में सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के 50% व एससी, एसटी, व ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी के 45% होना अनिवार्य है।

इसकी सम्पूर्ण जानकारी आरमेप-2020 की वेबसाइट के साथ ही ईसीबी की वेबसाइट www.ecb.ac.in पर भी मुहैया कराई गई है। अभ्यर्थियों को 1200 रुपए शुल्क के साथ आरमेप की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उधर, एमबीए की पांच ब्रांचों फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमेन रिसोर्स, उद्यमिता, व डाटा साइंस विषयों में उपलब्ध 60 सीटों पर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा।

^एमबीए में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना महामारी शिक्षा जगत में नई चुनौतियां लेकर आया है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर व प्लेसमेंट प्लेटफार्म तैयार कर ऑनलाइन शिक्षा के लिए ईसीबी तैयार है।
-डॉ.जय प्रकाश भामू, प्राचार्य, ईसीबी कॉलेज, बीकानेर

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