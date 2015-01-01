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  • Eight Pistols Were To Reach The Gang That Carried Out The Major Incident In Punjab. Police Caught Information About Mukhbir In Gangahar Police Station Area Of Bikaner

बीकानेर में हथियारों का जखीरा मिला:पंजाब में बड़ी घटना को अंजाम देने वाले गैंग को पहुचने थे आठ पिस्टल. बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र में मुखबीर की सूचना पकड़ा पुलिस ने

15 मिनट पहले
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  • कुछ और अभियुक्त भी शामिल है हथियारों की तस्करी में

बीकानेर। पंजाब के आपराधिक गैंग को हथियार की सप्लाई करने वाले को पुलिस ने शुक्रवार शाम यहां गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक पंजाब के होशियारपुर जिले का रहने वाला है तथा अपने कुछ साथियों के साथ हथियार खरीदकर पंजाब के लिए जा रहा था। पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने बताया कि बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र में उदयरामसर के पास इस युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि इस युवक के पास कुछ संदिग्ध हो सकता है। इस पर उसकी छानबीन की गई। एक बैग को चैक किया तो उसमें एक दो नहीं बल्कि आठ पिस्टल बरामद हुई। इसके साथ सोलह मैगजीन भी थे। गिरफ्तार युवक महज 31 वर्ष का है और उसका नाम ओंकार कालिया पुत्र पुरुषोतम लाल पंडित है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि हथियारों की तस्करी में यह युवक अकेला नहीं है बल्कि इसके साथ कुछ और लोग भी शामिल है। यह लोग पंजाब के एक गैंग को हथियार की आपूर्ति करने वाले थे जो वहां बड़े अपराध को अंजाम दे सकते थे। अभी और खुलेंगे राज पुलिस अधीक्षक कृष्णियां ने बताया कि पूछताछ के दौरान उससे कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है लेकिन फिलहाल अनुसंधान के बाद ही उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पवन कुमार मीणा, वृत्ताधिकारी सदर पवन भदोरिया, डीएसटी प्रभारी आरपीएस ईश्वर सिंह, गंगाशहर थाने का उप निरीक्षक भोलाराम भी शामिल था।

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