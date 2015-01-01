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कार्रवाई:निर्वाचन में लापरवाही पर चुनाव मतदान जिलाधिकारी निलंबित, अन्य को कारण बताओ नोटिस

बीकानेर3 घंटे पहले
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चुनाव ड्यूटी में कोताही बरतने पर दो कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और एक मतदान अधिकारी को निलंबित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अमीचंद व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजासर करणीसर को निलम्बित किया।

इसी तरह संजय कुमार वर्मा सहायक कार्यालय अधीक्षक अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं राजस्व खंड प्रथम बीकानेर और धर्मराज मीणा वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाडे़रा को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिशः उपस्थिति के लिए पाबंद किया।

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