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अवैध खनन से गायब होते ‘धोरे’:बीकानेर में हर रोज हजारों टन मिट्टी का होता है अवैध खनन, खान विभाग नहीं करता कोई ठोस कार्रवाई

बीकानेर30 मिनट पहले
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बीकानेर के बजरंग धोरा के पास रेत के अवैध खनन का दृश्य
  • रात के अंधेरे में मिट्टी निकाली जाती है
  • शहर के आसपास गायब हो रहे हैं सुनहरे मनमोहक ‘धोरे’

पश्चिमी राजस्थान में रेत का अकूत भंडार है लेकिन धीरे धीरे इस पर भी खनन माफियों की नजर पड़ती जा रही है। शहर के आसपास तो जैसे इन मिट्टी के टीबों को एक के एक साफ किया जा रहा है। अवैध खनन के चलते ये टीबे दिखने अब मुश्किल हो रहे हैं। इससे एक तरफ शहर का सौंदर्य खत्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। आश्चर्य की बात है कि खनन विभाग इस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। बीकानेर शहर में जहां कॉलोनियां खत्म हो जाती है, उससे आगे से ही मिट्टी के धोरे नजर आने शुरू हो जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में रेत माफिया इतना हावी हो गया है कि जगह-जगह से रेत निकालकर बिना किसी सरकरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया धड़ल्ले से बेच रहे हैं। आमतौर पर रात के अंधेरे में मिट्टी निकालने का काम होता है जो भोर की पहली पहर तक चलता है। हालांकि दिन दहाड़े मिट्टी का खनन करने वालों को भी कोई नहीं रोक रहा है।

किन क्षेत्रों में ज्यादा खनन
बीकानेर जयपुर मार्ग पर बने मिट्टी के धोरों से लगातार रेत निकाली जा रही है। यहां देर रात से सुबह तक लोग जेसीबी मशीन से मिट्टी निकालकर बेच रहे हैं। ठीक वैसे ही पूगल रोड पर बजरंग धोरे के पास तो मिट्टी के कई पहाड़ अब समतल जमीन हो गए हैं। खनन करने वाले आगे से आगे रेत को साफ करते हुए अब बजरंग धोरा मंदिर के आसपास तक पहुंच गए हैं। यहां अलसुबह लोग जेसीबी मशीन लगाकर खनन शुरू कर देते हैं। इसी तरह गेबना पीर रोड पर रात ग्यारह बजे बाद खनन शुरू होता है। इस मार्ग पर रातभर ट्रेक्टर ट्रोलियों की आवाजाही देखी जा सकती है। इसी तरह बीकानेर देशनोक मार्ग पर भी कई जगह अवैध खनन होता है। बीकानेर से नाल मार्ग पर भी लोग मिट्टी निकालने में शर्म नहीं कर रहे, जबकि यह क्षेत्र गोचर में आता है।

क्या है नियम
आमतौर पर मिट्टी का खनन करने के लिए खान विभाग से अनुमति लेनी होती है। इसके लिए ‘शार्ट टर्म परमिशन’ (एसटीपी) दी जाती है। इसके लिए प्रति टन चार रुपए रायल्टी का प्रावधान है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आमतौर पर सरकारी भवनों के निर्माण के लिए ही एसटीपी ली जाती है क्योंकि उसमें सरकार से भुगतान उठाना होता है। शहर में हर रोज सैकड़ों टन मिट्टी की खपत है जो लोगों के निजी आवासों के निर्माण में काम आती है। इन घरों में मिट्टी पहुंचाने वाले किसी तरह की कोई अनुमति नहीं लेते। इक्का दुक्का लोगों ने अनुमति ले रखी है जबकि सैकड़ों की संख्या में ट्रक रोज बिना किसी नियम कायदे के भरे जाते हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी
विभाग के अधिकारी रामनिवास मंगल से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि नियमानुसार अनुमति लेकर ही मिट्टी का खनन किया जा सकता है। प्रति टन भुगतान सरकारी खजाने में जमा होता है। अवैध खनन रोकने के लिए विभाग में एएमई (विजिलेंस) काम भी कर रहे हैं।

क्या है दर
वैसे तो मिट्टी की ट्रोली की कीमत आपके घर की दूरी पर निर्भर करती है, फिर भी न्यूनतम पांच सौ रुपए प्रति ट्रोली पड़ती है। जहां से खनन होता है, उसके पास ही अगर आपको रेत चाहिए तो खर्च कुछ कम पड़ सकता है। छोटे-बड़े ट्रोले के आधार पर भी कीमत है। टन के आधार पर आपूर्ति नहीं होती। जिस क्षेत्र में ज्यादा मिट्टी की आवश्यकता होती है, वहां रात के अंधेरे में ही रेत के ट्रोले पहुंचते हैं।

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