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कार्रवाई:आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचते पांच लोगों को पकड़ा

बीकानेर3 घंटे पहले
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अवैध शराब की बिक्री राेकने के लिए चलाए गए अभियान में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त अजीतसिंह राजावत व जिला आबकारी अधिकारी भवानीसिंह राठाैड़ के निर्देश पर आबकारी टीम ने जिले में कई जगहाें पर छापा मारकर पांच लोगों काे गिरफ्तार किया है। आराेपियाें के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी राठाैड़ ने बताया कि नाेखा के सेवड़ा में 176 पव्वे के साथ किशनराम निवासी सेवड़ा, खाजूवाला के गांव 21 बीडी से तीन लीटर हथकढ़ के साथ आराेपी सतपालसिंह, खानूवाली राेड से बाइक सवार बलविंद्रसिंह काे 54 लीटर हथकढ़, लूणकरणसर के गांव बिंजरवाली में 70 पव्वे के साथ रणवीरसिंह व मुक्ताप्रसाद काॅलाेनी राेड से जुगलकिशाेर काे 27 पव्वे के साथ गिरफ्तार किया। आबकारी टीम ने शराब की दुकानाें का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। अनियमिता पाए जाने पर नाेटिस दिए। साथ ही शराब के सैंपल भी लिए।

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