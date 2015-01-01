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हत्या का आरोपी पुलिस रिमांड पर:पांच दिन अब थाने में होगी पूछताछ, लेनदेन के कारण जेसीबी के लोडर से मारकर कर दी थी हत्या

बीकानेर13 मिनट पहले
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हत्या करने के आरोपी सोनू यादव

उदयरामसर गांव की रोही में एक युवक नीतिन यादव की हत्या करने के आरोपी सोनू यादव को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड के आदेश हुए। गंगाशहर थानाधिकारी महेंद्र दत्त ने बताया कि आरोपी अविनाश उर्फ सोनू यादव से अभी काफी पूछताछ करनी है। इस हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा भी उससे पूछताछ से होगा। ऐसे में अदालत से पुलिस रिमांड मांगा गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार किया।
क्या था मामला
सोनू यादव ने गुरुवार देर रात नीतिन यादव की जेसीबी मशीन के लोडर से टक्कर मारकर हत्या कर दी थी। आरोप है कि नीतिन अपने बकाया रुपए लेने सोनू के पास गया था। इस दौरान दोनों में कहासुनी हो गई। हालांकि पूछताछ में सोनू यादव ने किसी तरह के लेनदेन व बकाया से इनकार किया है।

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