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जल उठे खुशियों के दीपक:कोरोना काल में पहली बार धनतेरस पर बाजारों में धन धना धन, छोटी-बड़ी दिवाली एकसाथ कल

बीकानेरएक घंटा पहले
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शुक्रवार को बाजारों में सोने-चांदी, मिट्‌टी व स्टील के बर्तन के साथ ही झाड़ू, चना-चबीना, महल-मावड़ियां आदि की खरीदारी भी होगी
  • उदयमान तिथि से आज मनाई जाएगी धनतेरस, धनवंतरी जयंती भी मनाएंगे
  • रूपचौदस, नरक चर्तुदर्शी और दीपावली एक ही दिन

दो दिन की धनतेरस को लेकर शुरू हुआ दीपोत्सव का आगाज गुरुवार से हुआ। लोगों ने गुरुवार को दीपक जलाए, कुछ लोगों ने प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी को मानते हुए बाजारों में खरीदारी की और कुछ ने केवल दीपक जलाकर शुक्रवार को खरीदारी का निर्णय लिया। घरों के बाहर गोवर्धनजी बनाकर उन पर दीपदान किया गया।

इसके साथ ही शुक्रवार, शनिवार व रविवार को तीन दिन में ऐसे कई संयोग एकसाथ बन रहे हैं जो इस पर्व को खास बना रहे हैं। शुक्रवार को त्रयोदशी पर दूसरी धनतेरस व धनवंतरी जयंती के साथ ही शनिवार को रूप चौदस, नरक चतुर्दशी व दीपावली एक ही दिन है।

ज्याेतिर्विद पंडित हरिनारायण व्यास मन्नासा बताते हैं कि शनिवार को लोग सुबह रूप चौदस मनाएंगे और दोपहर बाद अमावस्या लगते ही दीपावली पूजन की तैयारी करेंगे। रविवार को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट का पर्व होगा। शुक्रवार को बाजारों में सोने-चांदी, मिट्‌टी व स्टील के बर्तन के साथ ही झाड़ू, चना-चबीना, महल-मावड़ियां आदि की खरीदारी भी होगी।

धनवंतरी जयंती
कार्तिक मास की त्रयोदशी को ही समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में भगवान विष्णु के अंश अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धनवंतरी के रूप में अवतार लिया था। तब से इस दिन धनतेरस के साथ ही धनवंतरी जयंती मनाते हैं।
कुबेर पूजा से मिलती है समृद्धि
धनतेरस के उपलक्ष्य में घरों में कुबेर पूजा की जाती है। घर के मंदिर में धन-संपदा के मालिक कुबेर के निमित्त दीपक जलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही यमराज को भी पूजा जाता है। शुक्रवार की शाम प्रदोष काल में 05.41 से 08.21 तक कुबेर पूजा का श्रेष्ठ समय है।
खरीदारी का मुहूर्त
लाभ का चौघड़िया: सुबह 08.19 - 09.40 बजे तक, अमृत का चौघड़िया: सुबह 09.40 - 11.00 बजे तक, शुभ का चौघड़िया : दोपहर 12.21 - 01.42 बजे तक, चर का चौघड़िया: शाम 04.23 - 05.44 बजे तक, लाभ का चौघड़िया - रात 09.03 - 10.42 बजे तक रहेगा। शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11.59 - 12.42 बजे तक है।
आज ये खरीदना रहेगा विशेष लाभदायक
चांदी से घर में शां‍ति और सोने से आती है समृद्धि : मन्नासा बताते हैं कि धनतेरस के निमित चांदी के बर्तन या आभूषण खरीदने से घर में शां‍ति आती है, गृह क्लेश खत्म होता है। सोने की खरीद से सौंदर्य और समृद्धि में वृद्धि होती है।

तांबे की खरीद से धर्म और पुण्य मिलता है, व्यापार में लाभ होता है और परिजन निरोग रहते हैं। पीतल, स्टील, मिट्‌टी के बर्तन व दीपक की खरीद भी शुभ मानी जाती है। पूजन सामग्री, कपड़े, जमीन आदि की खरीद भी लाभकारी रहती है। इसके अलावा अन्य कोई भी खरीद घर में समृद्धि लेकर आती है।

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