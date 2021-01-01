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डीबीपीएल-2021:क्रिकेट का महाकुंभ 10 से, विजेता टीम को मिलेगा 1 लाख रुपए का चेक

बीकानेर2 घंटे पहले
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  • रजिस्ट्रेशन 3 फरवरी तक

एक लाख की नकद पुरस्कार राशि वाले शहर के पहले व सबसे बड़े टेनिस बाॅल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 3 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। दैनिक भास्कर व सकरनी व्हाइट सीमेंट के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले डीबीपीएल-2021 के लिए बीकानेर शहर और ग्रामीण क्षेत्र की टीम भी शामिल हो सकेगी।

10 फरवरी से शार्दुल क्लब के ग्रीन ग्रास फील्ड में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में 64 टीम को प्रवेश दिया जाएगा। नॉक आउट थीम पर होने वाले इस टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए पहले आओ और एंट्री पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। फाइनल विजेता टीम को जहां 1 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाएगा वहीं उप विजेता टीम को 51 हजार की राशि मिलेगी। विजेता व उप विजेता टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को भी पुरस्कृत किया जाएगा।
फाॅर्म में अखबार की कटिंग भी होगी मान्य
प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए दैनिक भास्कर में एक फाॅर्म प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी कटिंग काटकर भी पूरी टीम के नाम व अन्य जानकारी के साथ 11 हजार रुपए फीस देकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। तीर्थ स्तंभ स्थित दैनिक भास्कर कार्यालय में भी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन फाॅर्म निशुल्क लिए जा सकेंगे। फार्म कार्यालय समय में कार्यालय में ही जमा होंगे।

ये पुरस्कार भी मिलेंगे

प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच के साथ ही मैन ऑफ द सीरिज, बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ ही अन्य आकर्षक ट्राफियां भी दी जाएंगी।

खिलाड़ियों को मिलेगी फ्री टी-शर्ट
प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम के 14 खिलाड़ियों को भास्कर की तरफ से टी-शर्ट निशुल्क दी जाएगी। हर टीम के खिलाड़ी की टी-शर्ट का रंग भी अलग होगा। जानकारी के लिए मोबाइल 9799995929 व 9672912964 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
ये हैं टूर्नामेंट के प्रायोजक
दैनिक भास्कर, सकरनी व्हाइट सीमेंट, गो सेवी संत पदमाराम कुलरिया परिवार, प्लेनेट ऑफ कॉमर्स, भवानी वुलटैक्स प्रा.लि, देवकिशन चांडक देवश्री, गार्डन सिटी, कोठारी हॉस्पिटल, मेहता एयर कूलर, भारत बूट हाउस व निराला ऑप्टिकल्स।

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