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अल्टीमेट डेजर्ट चैलेंज 5 से 7 फरवरी तक:कल से धाेराें पर कार-बाइक्स का राेमांच दिखाएंगे प्रतिभागी

बीकानेर2 घंटे पहले
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ड्यून एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से अल्टीमेट डेजर्ट चैलेंज का आयाेजन पांच से सात फरवरी तक बीकानेर में किया जाएगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स काे बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेत के धाेराें व उबड़-खाबड़ ट्रैक पर साै से ज्यादा प्रतिभागी गाड़ियां व बाइक्स दाैड़ाएंगे। क्लब की ओर से यह आयाेजन सात साल से किया जा रहा है। पिछले साल काेविड के चलते ये आयाेजन नहीं हाे पाया था। काेराेना प्राेटाेकाॅल का पालन करते हुए इसे फिर शुरू किया जा रहा है।

क्लब के अध्यक्ष संग्रामसिंह ने बताया कि आयाेजन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, असम, कश्मीर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पूना सहित विभिन्न राज्याें के 100 से ज्यादा महिला-पुरुष प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। बीकानेर के करीब 70 किमी दायरे में धाेराें पर तैयार किए गए ट्रैक पर यह आयाेजन तीन दिन अलग-अलग जगह आयाेजित हाेंगे। सुबह 11 से शाम चार बजे तक विभिन्न आयाेजन हाेंगे। सात फरवरी काे कार्यक्रम का समापन हाेगा।

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