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कार्रवाई:घर में चल रहा था जुआ-सट्टा, पुलिस ने दबिश देकर 7 लाेगाें काे पकड़ा, 1.23 लाख बरामद

बीकानेर3 घंटे पहले
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  • लखाेटियाें का चाैक स्थित मकान में चल रहा था जुअाघर

डीएसटी की सूचना पर पुलिस ने लखाेटियाें का चाैक स्थित एक मकान में दबिश देकर जुआ-सट्टा कर रहे सात लाेगाें काे गिरफ्तार कर 1.23 लाख रुपए बरामद किए हैं। डीएसटी काे सूचना मिली थी की लखाेटियाें के चाैक में शैला महाराज के घर जुआ-सट्टा चल रहा है।

प्रशिक्षु आरपीएस जरनैलसिंह, काेतवाली एसएचओ नवनीतसिंह ने पुलिस फोर्स के साथ वहां दबिश दी। घर में सात लाेग जुआ-सट्टा कर रहे थे। पुलिस ने सुथाराें की बड़ी गुवाड़ निवासी बद्रीनारायण साेनी, नत्थूसर गेट के बाहर हरिजन बस्ती निवासी घनश्याम वाल्मीकि, उस्ताें की बारी के बाहर रहने वाले कैलाश, नत्थूसर गेट के अंदर रहने वाले नंदकिशाेर, मनावताें की गली निवासी विजय कुमार, गंगाशहर में छाेटा रानीसरबास निवासी भागीरथ जाट व बारहगुवाड़ निवासी टीकमचंद काे गिरफ्तार किया है। कैश जब्त कर लिया है।

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