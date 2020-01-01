पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हथकढ़ शराब:बीकानेर के पांचू में बना रहा था अवैध शराब, पुलिस ने किया गिरफ्तार, सैरूणा में गांजे के साथ दो को पकड़ा

बीकानेरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
हथकढ़ शराब का सामान भी मौके पर ही नष्ट किया जाता है ताकि कोई उपयोग नहीं कर सके। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
हथकढ़ शराब का सामान भी मौके पर ही नष्ट किया जाता है ताकि कोई उपयोग नहीं कर सके। (फाइल फोटो)

प्रदेश में हाल ही में अवैध शराब से कई लोगों की मौत के बाद भी लोग सीख नहीं ले रहे। अब बीकानेर में भी अवैध रूप से हथकढ़ शराब बनाने का मामला सामने आया है। पांचू पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देश पर जिले में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गणतंत्र दिवस पर पांचू पुलिस ने आईदानराम पुत्र कानाराम नायक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चार लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की। इसके साथ ही हथकढ़ शराब बनाने में काम आने वाला लाहरण भी बरामद किया गया। बाद में इस लाहरण को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। पांचू पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

अवैध गांजा भी बरामद

उधर, शैरुणा पुलिस ने अवैध रूप से गांजा रखने के आरोप में हरपाल सिंह निवासी फतेहाबाद और जीरूराम ओढ़ को गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान इनकी गाड़ी को रोका गया था। इनकी गाड़ी में 250 ग्राम अवैध गांजा रखा हुआ था। पुलिस ने गाड़ी भी जब्त कर ली है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमौके से गायब दिखे किसान आंदोलन के बड़े चेहरे, भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई थी कि पुलिस की क्रेन और बस को छीन अपने साथ ले गई - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser