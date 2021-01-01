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कोरोना अपडेट्स:बीकानेर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या शून्य, अब तो एक्टिव केस भी महज 14

बीकानेर12 मिनट पहले
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वैक्सीनेशन के अंतिम दिन हेल्थवर्कर्स ने बड़ी संख्या में टीकाकरण करवाया। - Dainik Bhaskar
वैक्सीनेशन के अंतिम दिन हेल्थवर्कर्स ने बड़ी संख्या में टीकाकरण करवाया।

बीकानेर में कोरोना रोगियों की संख्या लगातार कमी आ रही है। फरवरी के चार दिनों में महज एक कोरोना पॉजीटिव रिकार्ड किया गया है जबकि एक्टिव केस अब महज 14 रह गए हैं। उधर, पोस्ट कोविड वार्ड में अभी भी रोगी भर्ती है।

गुरुवार सुबह करीब चार सौ लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पॉजीटिव की संख्या शून्य है। इसमें पीबीएम अस्पताल के वार्ड, कोविड ओपीडी, मिल्ट्री हॉस्पीटल, देशनोक, रेलवे अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल, सांवतसर, सीएमएचओ टीम, माेमासर, सेरुणा, सीएचसी कालू में कोरोना जांच की गई। इस दौरान कालू में महज तीन महीने की एक बच्ची की भी कोरोना जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बीकनेर में बीस जनवरी के बाद से अब तक आठ बार पॉजीटिव की संख्या शून्य रही है, जबकि चार बार एक-एक पॉजीटिव आये। महज एक दिन 24 जनवरी को पांच पॉजीटिव एक साथ आये थे।

उधर, एक्टिव केस में हर रोज कमी आ रही है। गुरुवार सुबह तक बीकानेर में 14 एक्टिव केस रह गए, जबकि शाम तक इसमें और कमी आने की उम्मीद है। जल्द ही बीकानेर में एक्टिव केस भी सिंगल डिजिट में हो सकते हैं। बुधवार को ही चार कोरोना रोगियों को कोरोना मुक्त घोषित किया गया।

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