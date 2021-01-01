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जागरुकता अभियान:जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण में दी योजनाओं की जानकारी

बीकानेर15 मिनट पहले
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नवनिर्वाचित वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों को पंचायतीराज योजनाओं व कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए सरकार ने प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षक महेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि योजनाओं को सफल कराने की जिम्मेदारी इन प्रतिनिधियों पर है, इसलिए इन्हें सारी जानकारी होनी जरूरी है।

महिला अधिकारिता विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र चौधरी ने सत्र संचालित करते हुए विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। कृषि विभाग के उपनिदेशक कैलाश चौधरी, सहायक निदेशक डॉ. रामकिशोर मेहरा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यवाहक जिला समन्वयक सहायक अभियंता महेश अजाड़ीवाल आदि ने विभागीय योजनाओं के बारे में अवगत कराया।

कैलाश पंचारिया ने बताया कि 1 फरवरी से जिला परिषद में संचालित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले की सभी नौ पंचायत समितियों से मनोनीत 54 दक्ष प्रशिक्षक भाग ले रहे हैं, जो 8 फरवरी से आयोजित होने वाले ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों में सरपंचों एवम ग्राम विकास अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे।

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