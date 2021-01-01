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नवाचार:लियोनार्डो की पेंटिंग द लास्ट सपर को बीकानेरी कल्चर में रिवाइव किया

बीकानेर2 घंटे पहले
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कार्यक्रम में अतिथि। - Dainik Bhaskar
कार्यक्रम में अतिथि।
  • हैरिटेज होटल को बढ़ावा देने के लिए ओलखाननिष्ठा संस्था का नवाचार

पर्यटन उद्योग काे काेराेना की मार से उबारने के लिए यूरोप की सेनन, बीकानेर के अधिराज सिंह देवड़ा और यंग सेफ एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट संजय ठाकुर ओलखाननिष्ठा नाम की संस्था के बैनर तले साथ आए। बुधवार को होटल भैरों विलास में उन्होंने लियाेनार्डाे द विंची की पेंटिंग द लास्ट सपर को राजस्थानी कल्चर में लाइव रिवाइव किया। इस दाैरान लंबी लंच टेबल पर बीकानेर के 11 लोगों को पारंपरिक वेशभूषा में बैठाया और बीकानेरी फूड, कल्चर, आर्ट व संस्कारों को प्रदर्शित किया।

अधिराज सिंह ने बताया कि हमने बीकानेर की संस्कृति को उसी तस्वीर की तरह दुबारा रीक्रिएट किया है जिसे हमने फर्स्ट सपर का नाम दिया है। उम्मीद है कि इससे बीकानेर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हैरिटेज होटल में ज्यादा पर्यटक आएंगे। होटल के हर्षवर्धन सिंह कहते हैं कि पर्यटकों को नया संदेश देने वाले ऐसे आयोजन जरूरी हो गए थे। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम ऐसे आयोजनाें को लगातार प्रमोट करेंगे। इस अभियान में चक्रपाणी सिंह राठौड़, विश्वेंद्र सिंह बीरकाली आदि जुड़े हैं। इस अवसर पर पर्यटन उद्यमी विनोद भोजक भी उपस्थित थे।

24 कैरेट सोने की परत वाली चाय भी मिलेगी बीकानेर में
होटल भैरों विलास में इंटरनेशनल शेफ संजय ठाकुर ने 24 कैरेट सोने की परत वाली केसर की चाय भी बनाई। उन्होंने इस शाही चाय की रेसेपी स्थानीय शेफ के साथ शेयर की।

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