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राहत:पटाखाें पर बैन के कारण पांच साल में इस बार दीपावली पर सबसे कम ध्वनि प्रदूषण

बीकानेर20 मिनट पहले
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  • दिवाली पर दिन में 72.8 और रात में 72.3 डेसीबल रहा ध्वनि प्रदूषण

इस बार दीपावली पर काेराेना संक्रमण के कारण पटाखाें की बिक्री और चलाने पर बैन रहा। इसी कारण पिछले पांच सालाें में इस बार सबसे कम ध्वनि प्रदूषण हुआ। हर साल दीपावली पर कराेड़ाें रुपयाें के पटाखे बिकते हैं, चलाए जाते हैं। रातभर पटाखाें का शाेर गूंजता है। लेकिन, इस बार संक्रमण के खतरे काे देखते सरकार ने पटाखे बेचने और चलाने पर बैन लगा दिया था।

दीपावली पर पटाखे नहीं बिकने के कारण धमाके भी कम ही हुए जिससे ध्वनि प्रदूषण से बचाव हाे गया। इस बार दीपावली पर दिन और रात में पिछले पांच सालाें के दाैरान सबसे कम ध्वनि प्रदूषण हुअा। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने दीपावली पर जूनागढ़ और उसके आसपास के क्षेत्राें में ध्वनि प्रदूषण की जांच की।

दिन में ध्वनि प्रदूषण 72.8 और रात में 72.3 डेसीबल आया जाे पिछले पांच सालाें में सबसे कम है। दीपावली से पहले इस क्षेत्र में जांच की गई थी ताे ध्वनि प्रदूषण दिन में 71.7 और रात में 66.9 डेसीबल था। सामान्य ताैर पर ध्वनि प्रदूषण दीपावली से पहले और दीपावली पर दिन में 65 और रात में 55 डेसीबल हाेना चाहिए।
पांच सालाें में ध्वनि प्रदूषण (डेसीबल में)

वर्ष दीपावली से पहल दीपावली पर
दिन में रात में दिन में रात में
2016 75.6 68.7 77.5 81.1
2017 74.6 68.2 78.3 85.4
2018 70.7 69.4 76.1 79.8
2019 71.6 68.9 72.2 80.9
2020 71.7 66.9 72.8 72.3
बीमारियाें से बचाव, डाॅक्टरों के पास चुनिंदा केस पहुंचे
दीपावली पर हर साल ध्वनि प्रदूषण के कारण लाेग बीमारियाें की चपेट में आते हैं। नाक-कान-गला राेड विशेषज्ञ डाॅ. एनके साेनी बताते हैं कि पटाखाें की तेज अावाज के कारण कान के पर्दे फटने का डर रहता है। कानाें में सांय-सांय की आवाज (पिन्नीटस) और अस्थाई और स्थाई बहरापन पर ध्वनि प्रदूषण के कारण हाे सकता है। इसके अलावा जी घबराना, उल्टी-चक्कर आना, अनिद्रा, हार्टबीट और बीपी बढ़ने की बीमारी भी हाे सकती है। इस बार ध्वनि प्रदूषण कम हाेने से बड़ी संख्या में लाेग बीमारियाें से बचे हैं।

^हर साल दीपावली पर ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन इस बार कम रहा। दिन में भी और रात में भी। इसकी वजह पटाखे नहीं चलना और वाहनाें की आवाजाही अपेक्षाकृत कम हाेना ही हाे सकता है।
- प्रेमालाल, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल

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