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हथियारों की तस्करी का खुलासा:अवैध हथियाराें की खरीद-फराेख्त में बीकानेर-जाेधपुर के कई अपराधी शामिल

बीकानेर11 मिनट पहले
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  • आठ पिस्टल और 16 मैगजीन के साथ पकड़ा गया पंजाब का अभियुक्त रिमांड पर, जाेधपुर में पकड़ा गया बीकानेर का युवक

बीकानेर और जाेधपुर जिलाें के बदमाश अवैध हथियाराें का काराेबार कर रहे हैं। पंजाब के एक गैंग को सप्लाई देने जा रहे युवक से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। शुक्रवार काे बीकानेर पुलिस ने पंजाब में हाेशियारपुर निवासी ओंकार कालिया काे गिरफ्तार कर उससे आठ पिस्टल और 16 मैग्जीन बरामद की थी। ये हथियार पंजाब ले जाए जा रहे थे। शनिवार काे जाेधपुर पुलिस ने भी दाे लाेगाें काे गिरफ्तार कर उनसे दाे पिस्टल बरामद किए।

इनमें एक अभियुक्त सन्नी वाल्मीकि बीकानेर में हरिजन बस्ती बड़ी गुवाड़ का रहने वाला है और दूसरा जाेधपुर में बिलाड़ा निवासी रितुराज उर्फ राेनी देवासी शामिल है। दाेनाें जिलाें की पुलिस ने छानबीन की ताे सामने आया कि बीकानेर-जाेधपुर के बदमाश अवैध हथियाराें का काराेबार कर रहे हैं। पंजाब के लाेगाें ने भी हथियाराें की खरीद के लिए बीकानेर-जाेधपुर के बदमाशाें से संपर्क किया था। वहां से आए कुछ लाेग बीकानेर में रुके और सन्नी काे साथ लेकर जाेधपुर गए थे। बीकानेर-जाेधपुर के बदमाश मध्यप्रदेश से हथियार खरीदकर लाए गए जाे पंजाब भेजे जा रहे थे।

जाेधपुर पुलिस काे इत्तला मिल गई और अवैध हथियार पकड़े गए। बीकानेर में हथियाराें की बरामदगी के मुकदमे में गिरफ्तार ओंकार के अलावा हाेशियारपुर निवासी उसके साथी अमरदीपसिंह मंगा, सुखजिन्द्रसिंह, मनप्रीतसिंह व सन्नी काे भी नामजद किया गया है। ये सभी जाेधपुर पुलिस की गिरफ्त में हैं जिन्हें बीकानेर पुलिस लेकर आएगी।

अवैध हथियार पकड़े जाने के मुकदमे की जांच कर रहे बीछवाल पुलिस थाने के एसएचओ मनाेज शर्मा ने बताया कि ओंकार काे काेर्ट में पेश कर पांच दिन का रिमांड लिया है। उससे पूछताछ और अन्य अभियुक्ताें की गिरफ्तारी पर हथियाराें की खरीद-फराेख्त के और भी मामले सामने आने की उम्मीद है।

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