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रेन वाटर स्टोरेज का लोकार्पण:एमजीएसयू को जेएनयू की तर्ज पर सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए क्लास लगानी चाहिए : डाॅ. कल्ला

बीकानेर3 घंटे पहले
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  • एमजीएस विवि में जल वितरण योजना का शिलान्यास

पीएचईडी मंत्री डाॅ. बीडी कल्ला और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रविवार को महाराजा गंगा सिंह विवि के लिए जल वितरण योजना का शिलान्यास एवं रेन वाटर स्टोरेज टैंक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री कल्ला ने कहा कि विवि में सभी सब्जेक्ट की फैकल्टी खोलने के लिए सीएम से चर्चा करूंगा। बोले, एमजीएसयू को जेएनयू की तर्ज पर प्रशासनिक सेवा प्रवेश परीक्षा के साथ ही फाइन आर्ट में मूर्ति कला, चित्रकला और संगीत की क्लास शुरू करनी चाहिए। कल्ला ने पाताल तोड़ कुआं का निर्माण भी विवि में कराने का भरोसा दिया।

इसके लिए पहले सर्वे करवाया जाएगा। भाटी ने कहा कि मुक्ता प्रसाद नगर से विवि तक पाइप लाइन डालने के कार्य का शिलान्यास हुआ है। इसके पूरा होते ही पीने के पानी की समस्या का खत्म हो जाएगी। इससे पूर्व दोनों मंत्रियों ने विवि में रेन वाटर स्टोरेज टैंक का लोकार्पण तथा एक करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पेयजल वितरण योजना का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर कुलपति विनोद कुमार सिंह ने कहा कि इस परियोजना से ग्रीन यूनिवर्सिटी का सपना साकार होगा। विवि परिसर में 100 किलोवाट क्षमता का ग्रीन सोलर काॅरिडोर स्थापित किया जा चुका है, जिससे लगभग 12 हजार यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। कार्यक्रम में डॉ. बिट्ठल बिस्सा, संजय धवन, जसवंत खीचड़, राजाराम चोयल, पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता दिलीप गौड़, एसई दीपक बंसल आदि मौजूद थे।

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