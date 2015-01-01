पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नगर निगम:बल्लभ गार्डन डंपिंग साइट पर बनेगा कचरा बीनने के लिए एमआरएफ सेंटर, अलग-अलग कमरों में जमा होगा 16 तरह का कचरा

बीकानेर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
गीले कचरे से खाद बनाने वाली यह मशीनें एक साल से बल्लभगार्डन एसटीपी परिसर में बेकार पड़ी हैं। एमआरएफ सेंटर बनने के बाद इनका भी उपयोग हो सकेगा।
  • निगम ने डेढ़ साल बाद फाइनल की लोकेशन एनजीटी ने दो साल पहले जारी की थी गाइडलाइंस
  • गली-गली घूम कचरा बीनने वाली महिलाओं को मिलेगा रोजगार

बड़े शहरों की तर्ज पर शहर में भी मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी एमआरएफ सेंटर बनेगा। इसके लिए बल्लभ गार्डन डंपिंग साइट की लोकेशन फाइनल की गई है। नगर निगम ने सेंटर के निर्माण कार्यों के लिए 96 लाख रुपए की निविदा जारी कर दी है। पिछले करीब डेढ़ साल से इसका काम अटका हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के फैसले 606/2018 की पालना में देशभर के निकायों को एमआरएफ सेंटर का निर्माण कराना अनिवार्य है।

उसी के रेफरेन्स में बीकानेर नगर निगम ने बल्लभगार्डन डंपिंग साइट पर सेंटर के निर्माण का फैसला किया है। एनजीटी के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में बिल्डिंग निर्माण के लिए 96 लाख की निविदा जारी की गई है। सेंटर में कचरे को 16 तरह की श्रेणियों में बांटकर अलग अलग कमरों में रखा जाएगा। यह काम कबाड़ी या किसी ऐसी संस्था को दिया जाएगा, जो शहर में कचरा बीनने वाली महिलाओं और पुरुषों से काम करवा सके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरा निस्तारण के लिए मशीन भी लगाई जाएगी।

सेंटर में तैनात श्रमिक सबसे पहले सूखा कूड़ा अलग करेंगे। प्लास्टिक और लोहा समेत दूसरी धातुओं को अलग करके विभिन्न कार्यों में उपयोग हेतु रीसाइकल किया जाएगा अथवा सीधे बाजार में बेचकर आय अर्जित की जाएगी। शेष बचे गीले कूड़े से सेंटर पर ही खाद बनाकर किसानों को बेचने की योजना है। इससे जगह जगह लगने वाले कूड़े के ढेर की समस्या से नागरिकों को निजात मिलेगी। नगर निगम क्षेत्र से डंपिंग यार्ड की समस्या का भी स्थायी समाधान होगा। प्रथम चरण में एमआरएफ सेंटर हेतु भवन निर्माण का कार्य होगा। द्वितीय चरण में मशीनरी से सम्बंधित कार्य करवाए जायेंगे।
बल्लभ गार्डन में डंप होता है शहर का कचरा
बल्लभ गार्डन में नगर निगम की जमीन पर शहर का कचरा डंप किया जाता है। इससे वहां कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है। पॉलीथिन की थैलियां दिनभर हवा में उड़ती हैं। निगम के ट्रेक्टर और ऑटो टिपर कचरा कच्ची सड़क के किनारे ही डाल जाते हैं। इससे जोड़बीड़ भेरुजी मन्दिर का मार्ग भी अवरुद्ध रहने लगा है। एमआरएफ सेंटर बनने के बाद इस समस्या से निजात मिलेगी।

संभाग में 6 स्थानों पर सेंटर तैयार
बीकानेर संभाग में 6 निकायों पर एमआरएफ सेंटर तैयार हो चुके हैं। बाकी जगह प्रोसेस चल रहा है। बीकानेर जिले में निगम सबसे पीछे है। नोखा में सबसे पहले सेंटर बना था। श्रीडूंगरगढ़ और देशनोक में काम शुरू हो गया है। बीकानेर निगम में 2019 में तत्कालीन आयुक्त डॉ प्रदीप गवांडे ने एमआरएफ सेंटर का खाका तैयार किया था। लेकिन निगम के पास डंपिंग यार्ड ही नहीं था। कुछ स्थानों पर प्रयास भी किए। लेकिन स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा। उनके तबादले के बाद अब जाकर एनजीटी की गाइडलाइन पर अमल हुआ है।

^शहर में एमआरएफ सेंटर की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए विगत कुछ महीनों से इस प्रोजेक्ट के सभी तकनीकी पहलुओं पर कार्य किया जा रहा था। बीकानेर में बनने वाला एमआरएफ सेंटर अत्याधुनिक मशीनरी से युक्त होगा, जिसमें कचरे को 16 अलग अलग श्रेणियों में छंटनी कर प्रोसेस किया जायेगा। साथ ही संगृहीत गीले कचरे को भी उचित प्रक्रिया अपनाकर जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा।
सुशीला कंवर राजपुरोहित, महापौर

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें