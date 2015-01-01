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वारदात:मूढ़ की अवैध खान में झगड़ा, जेसीबी के लाेडर से रौंदकर युवक की हत्या

बीकानेर2 घंटे पहले
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सोनू ने जेसीबी से डंपर में मूढ़ भर रहे ड्राइवर काे नीचे उतारा और आवेश में आकर नितिन की हत्या कर दी
  • आराेपी का पिता पुलिस महकमे में एएसआई
  • वारदात के 24 घंटे बाद आरोपी गिरफ्तार

उदयरामसर में शिव मंदिर के पास मूढ़ की अवैध खान में दाे पक्षाें के बीच आपसी लेनदेन के कारण झगड़ा हाे गया। इस दाैरान एक शख्स ने जेसीबी मशीन के लाेडर से युवक के सिर काे कुचल दिया, जिससे उसकी माैके पर ही माैत हाे गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। 24 घंटे बाद गुरुवार रात को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी अविनाश यादव
आरोपी अविनाश यादव

उदयरामसर स्थित शिव मंदिर भूमि डाेली में सालाें से मूढ़ का अवैध खनन हाे रहा है। बुधवार की रात काे 11 बजे मूढ़ की खान में दाे पक्षाें के लाेग आपस में झगड़ पड़े। इस दाैरान गांव के ही अविनाश यादव उर्फ सोनू ने जेसीबी के आगे के हिस्से में सगे लाेडर से नितिन यादव (29) के सिर में टक्कर मारकर रौंद दिया, जिससे उसकी माैके पर ही माैत हाे गई।

मृतक नितीन यादव
मृतक नितीन यादव

वारदात के बाद हमलावर फरार हाे गया। इत्तला मिलने पर नितिन के परिजन और गंगाशहर पुलिस माैके पर पहुंची। एसएचओ महेन्द्रदत्त शर्मा ने बताया कि वारदात के दाैरान काम में ली गई जेसीबी जब्त कर ली है। आराेपी को गुरुवार रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नितिन के पिता लालसिंह यादव की ओर से दी गई रिपाेर्ट में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

रिपाेर्ट में बताया गया है कि नितिन आराेपी सोनू से रुपए मांगता था और उसके बुलाने पर अपने दाेस्त आरिफ के साथ बाइक से खान पर गया था। वहां झगड़ा हुआ और सोनू ने जेसीबी से डंपर में मूढ़ भर रहे ड्राइवर काे नीचे उतारा और आवेश में आकर नितिन की हत्या कर दी।

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