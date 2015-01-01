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बीकानेर महिलाएं चलाएंगी ऑटो:नगर निगम ने 4 महिलाओं को दिलाया ऑटो का लोन, 2 लाख के लोन पर देना होगा 7 फीसदी ब्याज

बीकानेर6 मिनट पहले
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बीकानेर में पहले चरण में 4 महिलाओं को दो-दो लाख रुपए का ऋण दिलाया गया है।

बीकानेर नगर निगम ने महिलाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए ऑटो उपलब्ध कराने की पहल की है। केंद्र सरकार की योजना के तहत ऑटो चलाने की इच्छुक महिलाओं को लोन दिलाने का सिलसिला गुरुवार से बीकानेर में शुरू हो गया। पहले चरण में 4 महिलाओं को दो-दो लाख रुपए का ऋण दिलाया गया है।

नगर निगम मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने बताया कि हमने महिलाओं को ऑटो ऋण के लिए प्रेरित किया था। अब तक 4 महिलाएं ही आगे आई हैं। इनको ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। यह महिलाएं एक महीने तक प्रशिक्षण लेने के बाद ऑटो चलाना शुरू करेंगी।

परिवहन विभाग से इन महिलाओं को लाइसेंस मिल गया है। 2 लाख रुपए के लोन पर महिलाओं को सात फीसदी की दर से ब्याज देना होगा। जबकि शेष ब्याज केंद्र सरकार की योजना के तहत अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

खुश नजर आई महिलाएं
ऑटो का लोन लेने के बाद चारों महिलाएं खुश नजर आईं। उनका कहना है कि आत्मनिर्भर होने के लिए महिलाओं को भी पुरुषों की तरह काम करना होगा। बीकानेर में महिलाओं के ऑटो चलाने का सिलसिला पहली बार ही शुरू होगा।

मेयर सुशीला कंवर का कहना है कि महिला सवारियों को इससे सुरक्षा का अहसास होगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी महिलाएं ऋण लेना चाहती हैं, उन सभी को लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

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