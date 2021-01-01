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यूनिवर्सिटीज के लिए बड़ी लर्निंग:न राजभवन, न बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ वीसी के फैसले से बनेगी सुमन एक दिन की वीसी

बीकानेरएक घंटा पहलेलेखक: लोकेंद्र सिंह तोमर
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सुमन स्वामी छात्रा - Dainik Bhaskar
सुमन स्वामी छात्रा
  • महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की इस पहल से मजबूत हो सकती है हमारे कुलपतियों के निर्णय लेने की ताकत

हाल में महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की छात्रा सुमन स्वामी को इसी यूनिवर्सिटी का एक दिन का वीसी बनाने के फैसले के बाद यह विवि सुर्खियों में आ गया है। यह पहली बार होगा कि किसी स्टूडेंट को प्रोत्साहित करने के लिए उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है।

खास बात यह है कि वीसी के निर्णय में राजभवन और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की राय नहीं ली गई है। वीसी ने स्वविवेक से यह निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों को भी बड़ी सीख मिलेगी कि वे अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए नए कदम उठा सकते हैं।

सुमन जल्द ही वीसी की चेयर पर बैठकर हैड ऑफ डिपार्टमेंट की मीटिंग भी लेंगी। शैक्षणिक संस्थाओं में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का यह आइडिया आईआईएम और आईआईटी से नहीं आकर बीकानेर यूनिवर्सिटी से आया है। सुमन को हाल ही में हुए कॉन्वोकेशन में चांसलर मेडल से भी नवाजा गया है। वे अपनी स्ट्रीम में पिछले पांच सालों में सबसे अधिक अंक हासिल करने वाली छात्रा हैं।

अब तक इस उपलब्धि को हासिल करने वाले स्टूडेंट को एक मेडल व सर्टिफिकेट ही दिया जाता है। लेकिन अब प्रदेश के विवि में होने वाले कॉन्वोकेशन की कई परंपराओं में बदलाव आया है। गाउन की जगह अब छात्र पांरपरिक वेशभूषा में मेडल व सर्टिफिकेट लेने आते हैं। वहीं अब कॉन्वोकेशन पर होने वाले खर्च में भी कमी की गई है, लेकिन ऐसा इनोवेशन प्रदेश में पहली बार हुआ है।

इससे कितना सीखेंगे हमारे वीसी व एकेडमिशियन
गंगासिंह विवि के वीसी के निर्णय से अब अन्य वीसी कितना सीखते हैं, यह उनके अपने विवेक पर निर्भर करता है। एक्सपर्ट के अनुसार किसी पद की जिम्मेदारी किसी छात्र को देने से उसकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। डिसीजन मेकिंग को सिलेबस में कवर नहीं किया जाता है। यह एक तरीके का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है।

सुमन का विजन-सुरक्षित ट्रांसपोर्ट मिले छात्राओं को
सुमन ने बताया कि विवि कैंपस में कई महिलाएं और छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं। वे महिला स्टाफ व छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा शुरू करना चाहती हैं। न्यूनतम किराए में यह सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ताकि वे सुरक्षित रूप से यूनिवर्सिटी पहुंच सकें। सुमन का फोकस प्राइवेट कॉलेजों की मॉनिटरिंग का भी है।

सभी विश्वविद्यालय उठाएं ऐसा कदम
एक्सपर्ट के अनुसार यह इनोवेशन हर यूनिवर्सिटी में लागू होना चाहिए। स्टूडेंट्स की समस्याओं को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वहीं इससे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए भी मोटिवेट होंगे। ऐसा या फिर इससे मिलता हुआ कल्चर हर विवि में लागू होना चाहिए।

अभी यूनिवर्सिटी पहले एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में प्रस्ताव रखती है। इसके बाद किसी भी एकेडमिक व अन्य निर्णयों पर सहमति बनती है। कई बार फाइल को राजभवन भी भेजना पड़ता है। इस लंबी प्रक्रिया के कारण एक निर्णय को लागू करने में काफी लंबा समय लग जाता है।

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