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यातायात:पांचू, जयपुर, दिल्ली व के लिए राेडवेज की नई बसें शुरू

बीकानेर20 मिनट पहले
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राजस्थान राेडवेज के बीकानेर डिपाे ने दिल्ली, जयपुर व पांचू के लिए राेडवेज की नई बस सेवाएं शुरू की हैं। बीकानेर डिपाे के ट्रैफिक इंचार्ज मुदित कटाैड़ा ने बताया कि पांचू के लिए बस शाम 4.30 बजे बीकानेर से रवाना हाेगी, जाे शाम सात बजे पांचू पहुंचेग।

वापसी में पांचू से सुबह 7.15 बजे रवाना हाेकर 9.45 बजे बीकानेर आएगी। यहां से सुबह 10.30 बजे रवाना हाेकर दाेपहर 12.30 बजे पांचू पहुंचेगी। एक बजे पांचू से चलकर अपरान्ह तीन बजे बीकानेर आएगी। दिल्ली के लिए बस सुबह सात बजे रवाना हाेगी। यह बस डूंगरगढ़, रतनगढ़, झुंझुनूं, चिड़ावा, रेवाड़ी हाेकर शाम छह बजे दिल्ली पहुंचेगी।

वापसी में गुड़गांव से सुबह 9.35 बजे चलकर रात 8.15 बजे बीकानेर आएगी। ऐसे ही जयपुर के लिए बस सुबह 10.45 बजे रवाना हाेगी, जाे रतनगढ़ हाेकर शाम 5.30 बजे बीकानेर पहुंचेगी। ऐसे ही वापसी में दाेपहर 11.45 बजे जयपुर से रवाना हाेकर शाम छह बजे बीकानेर आएगी।

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