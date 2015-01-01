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बीकानेर में कोविड अस्पताल के हालात में सुधार:पोस्ट कोविड निमोनिया पीडि़तों के लिए नया वार्ड अगले सप्ताह तक, पीबीएम अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सकों की रोस्टर से डबल ड्यूटी

15 मिनट पहले
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  • जिले की मृत्युदर में कमी आने से चिकित्सकों ने ली राहत की सांस
  • पिछले दिनों ऑक्सीजन प्रेशर कम होने का मामला उठने के बाद सक्रिय हुआ एसपीएमसी प्रबंधन

बीकानेर। पीबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन प्रेशर की कमी उजागर होने के बाद से सक्रिय हुए चिकित्सा विभाग ने कुछ हद तक व्यवस्थाओं को संभाल लिया है। हालांकि लगातार बढ़ते कोरोना रोगियों के कारण अस्पताल की व्यवस्थाएं हांफ रही है। उधर, पोस्ट कोविड रोगियों के लिए नया वार्ड बनाने की तैयारी हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीबीएम अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी सेंटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति पर अब पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यहां हर रोज करीब आठ सौ सिलेंडर की खपत हो रही है जिसके लिए 1668 सिलेंडर की व्यवस्था कर ली गई है। ऐसे में सुपर स्पेशलिटी सहित अस्पताल के अन्य विभागों में भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जिले के एक और प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति लेना शुरू कर दिया है।

प्रेशर कम मामला रफादफा
हालांकि पिछले दिनों आधा घंटा तक ऑक्सीजन प्रेशर कम होने के मामले को सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने रफा दफा कर दिया। तब कहा गया कि महज पांच मिनट के लिए ही जंप आया था। हालांकि इस घटना के बाद कॉलेज व अस्पताल प्रशासन ने अपना पूरा ध्यान ऑक्सीजन आपूर्ति पर देना शुरू कर दिया है। जिससे व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। जयपुर से दो बार टीम ने आकर भी इस व्यवस्था पर जोर दिया।

डबल रोस्टर से वरिष्ठ चिकित्सक ड्यूटी पर
कोविड अस्पताल में सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि वरिष्ठ चिकित्सक कोरोना रोगियों को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। अब इस शिकायत को दूर करते हुए डबल रोस्टर व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे में सभी रोगियों के पास वरिष्ठ चिकित्सक पहुंचने लगे हैं।

निमोनिया रोगियों के लिए वार्ड की तैयारी
पीबीएम अस्पताल के मेडिसिन, टीबी विभाग में पोस्ट कोविड रोगियों को भर्ती किया जा रहा है। जिनके कोविड रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई है, लेकिन फेफड़ों तक फैला संक्रमण परेशान कर रहा है। निमोनिया के ऐसे रोगियों के लिए अलग से वार्ड तैयार हो रहा है। जहां वेंटीलेटर तक की सुविधा रहेगी। बीकानेर में बड़ी संख्या में मौते पोस्ट कोविड से भी हो रही थी।

मृत्युदर कम हुई
बीकानेर में अब मृत्युदर भी कम हो गई है। पहले जहां दो फीसदी के आसपास मृत्यु हो रही थी, जो अब घटकर एक फीसदी से कम हो गई है। हालांकि मृत्युदर कम होने का एक कारण पॉजीटिव रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होना भी है। चिकित्सा विभाग के रिकार्ड के अनुसार अब तक बीकानेर में 143 लोगों की कोरोना से मौत हुई है जबकि सूत्रों का मानना है कि यह संख्या दो सौ से अधिक है। पोस्ट कोविड की संख्या जोड़ी जाए तो आंकड़ा काफी बढ़ सकता है, जिसका फिलहाल कोई रिकार्ड कोरोना से मृत्यु के रूप में अस्पताल प्रबंधन संधारित ही नहीं कर रहा है।

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य एस.एस. राठौड़ से सीधी बात
प्रश्न : पीबीएम में पोस्ट कोविड व निमोनिया से पीडि़त लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है।
एस.एस. राठौड़ : हम निमोनिया रोगियों के लिए अलग से एक वार्ड तैयार कर रहे हैं जो अलग सप्ताह तक शुरू हो जायेगा। यहां सभी तरह की सुविधाएं रहेगी।
प्रश्न : वरिष्ठ चिकित्सकों के रोगियों तक नहीं पहुंचने की शिकायत लंबे समय से रही है।
एस.एस. राठौड़ : अब यह शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने एक के बजाय दो-दो युनिट सुपर स्पेशलिटी सेंटर व एमसीएच सेंटर पर लगा दी है। दोनों यूनिट में रोस्टर से चिकित्सकों की ड्यूटी लग रही है। उनका रिकार्ड चैक किया जा रहा है।

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