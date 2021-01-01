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मौसम:10 डिग्री पार हुआ रात का तापमान, 5 फरवरी बाद फिर घटेगा पारा

बीकानेर3 घंटे पहले
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मौसम धीरे-धीरे गर्म होता जा रहा है। रात का तापमान बढ़कर 10.5 डिग्री पहुंच गया है। 4 फरवरी तक तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर तापमान घटेगा। क्योंकि मौसम विभाग ने 5 फरवरी के बाद कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार जताए हैं। इससे तापमान में कमी आने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बीकानेर, भरतपुर संभाग में बूंदाबांदी की संभावना भी जताई है। उधर, रविवार को तेज धूप निकलने से दिन में हल्की गर्मी का अहसास हुआ। अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया गया। उधर, तापमान में उतार-चढ़ाव बुजुर्ग और बच्चों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। डॉक्टरों ने ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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