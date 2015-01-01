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सांता नहीं बांटेंगे गिफ्ट:क्रिसमस पर न केक कटेगा और न नाइट इवेंट्स करेगा ईसाई समाज, सिर्फ हाउस ब्लेसिंग होगी

बीकानेर25 मिनट पहले
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बीकानेर के जयपुर रोड स्थित चर्च, जहां इस बार रात के कार्यक्रम नहीं होंगे
  • बीकानेर में है चार चर्च
  • करीब सात सौ परिवार रहते हैं शहर में

हर बार की तरह सांता क्लॉज आपके सपने में आकर तो गिफ्ट दे सकते हैं, संभव है कि बच्चों को क्रिसमस के दिन उठते ही गिफ्ट मिल जाये लेकिन किसी को सांता क्लॉज गिफ्ट बांटते हुए नजर नहीं आयेंगे। दरअसल, बीकानेर में सांता क्लॉज भी कोरोना गाइडलाइन्स की पालना करते हुए दूरी बनाकर रखेंगे।

25 दिसम्बर को क्रिसमस के दिन बीकानेर में सदियों से रात में हो रही कैरोल सिंगिंग और ब्लेसिंग की परम्परा का नाममात्र निवर्हन होगा, घर घर जाकर सांता क्लॉज गिफ्ट भी नहीं बांटेंगे। आमतौर पर बीकानेर में 18 दिसम्बर से क्रिसमस पर्व की शुरूआत हो जाती है जो 25 दिसम्बर तक चलती है। इस बार शुक्रवार से दोपहर दो बजे से शाम सात बजे तक कैरोल गीत गाये जाएंगे, इससे पहले हमेशा दिनभर यह कार्यक्रम चलता था, देर रात तक भी लोग चर्च में कैरोल सिंगिंग करते थे लेकिन अब सात बजे बाद कोई आयोजन नहीं होगा।

मिडनाइट पार्टी नहीं होगी

सेंट जेवियर कैथोलिक चर्च के फादर डोनी बताते हैं कि इस बार 24 दिसम्बर की मिड नाइट होने वाली नाइट पार्टी नहीं होगी, केक भी नहीं काटा जायेगा। दिनके समय सभी लोग चर्च में एकत्रित होंगे व सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए यीशु के गीत गायेंगे। क्रिसमस के दिन भी चर्च में शाम छह बजे से साढ़े सात बजे तक कार्यक्रम होगा। आठ बजे बाद कोई भी चर्च के अंदर नहीं रहेगा।

बीकानेर में चार चर्च

बीकानेेर में ईसाई समाज के चार चर्च हैं।इनमें सेंट जेवियर कैथोलिक चर्च, सेंट मार्क एनएनआई चर्च, मारतोमा चर्च व जेकोबाइट चर्च शामिल है। शहर में करीब सात सौ ईसाई परिवार रहते हैं, जो इन चार चर्चों में जाकर क्रिसमस की प्रार्थना करते हैं।

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