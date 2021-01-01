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फरवरी की शुभ शुरुआत:पहले दिन नहीं आया कोई भी काेरोना पॉजिटिव, जनवरी में 10 दिन रही थी शून्य

बीकानेरएक घंटा पहले
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पीबीएम अस्पताल के एमसीएच सेंटर पर अब एक रोगी भर्ती है। - Dainik Bhaskar
पीबीएम अस्पताल के एमसीएच सेंटर पर अब एक रोगी भर्ती है।

कोरोना संक्रमण के चलते बीकानेर के लिए जनवरी का महीना सुकून देने वाला रहा। अच्छी खबर है कि फरवरी का पहला दिन भी राहत वाला रहा। सोमवार को एक भी कोरोना संक्रमित नहीं आया। उधर, पीबीएम अस्पताल में भी रोगियों की संख्या अब तक नियंत्रित है।

रविवार को बीकानेर के सभी सेंटर्स पर करीब सवा चार सौ लोगों ने अपनी जांच करवाई थी, जिसमें एक भी कोरोना पॉजीटिव नहीं आया। रविवार को लखासर 48 लोगों ने अपनी जांच करवाई, जिसमें एक भी पॉजीटिव नहीं आया। इसी तरह पीबीएम अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल के साथ उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच हो रही है। बीकानेर में एक व्यक्ति की रिपीट रिपोर्ट भी करवाई थी, जो नेगेटिव आई। बीकानेर में एक्टिव केस भी अब कम हो गए हैं। वर्तमान में महज 21 कोरोना पॉजीटिव एक्टिव केस के रूप में जबकि शेष सभी नेगेटिव हो चुके हैं।

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