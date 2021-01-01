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चुनाव:नोखा: 11वीं बार झंवर, श्रीडूंगरगढ़: 7वीं बार भाजपा, देशनोक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी

बीकानेर3 घंटे पहले
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  • 2 पालिकाओं में तस्वीर साफ, देशनोक में कांग्रेस को 11, भाजपा को 10 सीट

प्रदेश में भले ही दो नेशनल पार्टियों का बोलबाला हो लेकिन बीकानेर की तीन नगर पालिकाओं में तीन नेशनल पार्टियों ने झंडा बुलंद किया है। रविवार को मतगणना के बाद श्रीडूंगरगढ़ में भाजपा और नोखा में एनसीपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया, जबकि देशनोक नगर पालिका में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

यहां कांग्रेस को 11, भाजपा को 10, प्रगति मंच को एक और निर्दलीयों के खाते में तीन सीटें गई हैं। इस त्रिशंकु मुकाबले में निर्दलीय गेम चेंजर की भूमिका में हैं। यदि यहां कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो पहली बार उसका बोर्ड बनेगा।

पिछले कार्यकाल में निर्दलीयों के सहारे बोर्ड बनाने वाली भाजपा ने इस बार श्रीडूंगरगढ़ में 23 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। यहां कुल 40 वार्ड में कांग्रेस के 14 और तीन निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते। नोखा में 45 में से 28 वार्ड जीतकर कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कब्जा बरकरार रखा।

कांग्रेस का वॉक ओवर भी एनसीपी के काम आया क्योंकि पीसीसी चीफ ने कांग्रेस के चुनाव ना लड़ने को अपनी रणनीति का हिस्सा बताया था। पिछली बार सिर्फ पांच सीट जीतने वाली कांग्रेस पहली बार देशनोक नगर पालिका में 11 वार्ड जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी लेकिन बोर्ड बनाने के लिए अभी भी उसे दो पार्षदों के समर्थन की जरूरत है।

यदि भाजपा अपना बोर्ड बनाने की कोशिश करेगी तो उसे तीन निर्दलीय पार्षदों की जरूरत होगी क्योंकि यहां भाजपा के 10, प्रगति मंच का एक और तीन निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। हनुमान बेनीवाल की रालोपा का खाता तक नहीं खुला।
चेयरमैन चुनाव: अधिसूचना आज, नामांकन कल, मतदान 7 को

नगर पालिका चेयरमैन चुनाव की प्रक्रिया एक फरवरी से शुरू होगी। एक फरवरी को अधिसूचना जारी हो जाएगी। दो फरवरी को अध्यक्ष पद के लिए दोपहर तीन बजे तक नामांकन होंगे। सात फरवरी को सुबह 10 से मतदान और उसके बाद मतगणना होगी। 8 फरवरी को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।
इस चुनाव में पिछली बार से कहां-किस पार्टी को हुआ कितना नफा-नुकसान

नोखा
2021: 45 वार्ड हो गए। 28 एनसीपी, 15 भाजपा और 2 निर्दलीय।
2015: 35 वार्ड। एनसीपी 19, भाजपा 10, कांग्रेस एक व 5 निर्दलीय जीते थे।
श्रीडूंगरगढ़
2021: 23 भाजपा, 14 कांग्रेस और 3 निर्दलीय चुनाव जीते।
2015: 30 वार्ड थे। 14 भाजपा, 14 कांग्रेस और 2 निर्दलीय जीते थे।
देशनोक
2021: 25 वार्ड हुए। 11 कांग्रेस, 10 भाजपा, 1 प्रगति मंच व 3 निर्दलीय जीते।
2015: 20 वार्ड थे। 12 भाजपा, 5 कांग्रेस और 3 निर्दलीय चुनाव जीते थे।

देशनोक में जीत की चाबी निर्दलीयों के हाथ, कांग्रेस-भाजपा में कांटे की टक्कर
देशनोक में तब तक भाजपा का कब्जा रहा, जब तक देवीसिंह भाटी भाजपा में रहे। इस बार देवीसिंह भाजपा में नहीं हैं। सेहत भी नासाज है। देशनोक का गढ़ बचाने का जिम्मा भाजपा आलाकमान ने केन्द्रीय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल को सौंपा था। चुनाव से पहले जिस भाजपा को कमजोर आका जा रहा था, रिजल्ट के बाद 10 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया।

कांग्रेस को जिताने का जिम्मा उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी को दिया गया था। यहां उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर रही। कांटे के मुकाबले में कांग्रेस ने यहां 11 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि पिछली बार सिर्फ 5 सीटें ही कांग्रेस को मिल पाई थी। यहां मुकाबला रोचक है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बोर्ड बनाने की चाबी निर्दलीयों के हाथ में है। प्रगति मंच का एक और तीन निर्दलीय पार्षदों का समर्थन हासिल करने के लिए दोनों ही पार्टियां एड़ी-चोटी का दम लगा रही हैं। जोड़तोड़ और दबाव की राजनीति शुरू हो गई है।
श्रीडूंगरगढ़ में सारस्वत-सुथार की जुगलबंदी ने कमल खिलाया
श्रीडूंगरगढ़ में पूर्व विधायक किसनाराम नाई के बिना भाजपा ने बहुमत हासिल किया। इस बार जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत और पूर्व जिलाध्यक्ष रामगोपाल सुथार की जुगलबंदी ने कमल खिला दिया। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन छोड़ने वाले नाई की पौत्रवधु और पुत्री को भी जनता ने नकार दिया, दोनों हार गईं। सीपीएम और नाई के प्रगति मंच ने मिलकर 35 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ वार्ड आठ से सोहनलाल ही जीत सके।

नोखा में एनसीपी ने हासिल की एकतरफा जीत
नोखा नगर पालिका में 11वीं बार भी झंवर परिवार का कब्जा रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने वाले कन्हैयालाल झंवर ने यहां अपने बलबूते पालिका तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया। हालांकि कांग्रेस ने शुरू में झंवर से पंजा सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऑफर किया था, लेकिन अंतिम समय तक भी झंवर नहीं माने। आखिरकार कांग्रेस को ही मैदान छोड़ना पड़ा।

पीसीसी चीफ ने इसे अपनी स्ट्रैटजी बताई थी। इसका सीधा फायदा एनसीपी के सिंबल से चुनाव लड़ने वाले झंवर समर्थकों को मिला भी। भाजपा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने चुनाव को मुकाबले में लाने के लिए पूरी कोशिश की। रुपए देकर प्रत्याशी को खरीदने के आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन झंवर के गढ़ में सेंध नहीं लगा सके। भाजपा-एनसीपी में 13 सीटों का अंतर रहा।

देशनोक: रिजल्ट के बाद भाजपा की बाड़ाबंदी, निर्दलीयों पर दोनों पार्टियों की नजर

देशनोक में भाजपा ने जैसे ही 10 सीटें जीती, पार्टी सक्रिय हो गई। आनन-फानन में सभी विजयी पार्षदों की बाड़ाबंदी का इंतजाम हुआ। हनुमान हत्था स्थित एक भवन में जीते पार्षदों को रखा गया। कमान सांसद पुत्र रवि मेघवाल को दी गई है। शेष तीन पार्षदों का समर्थन जुटाने के लिए रवि शेखर टीम से चर्चा में जुटे हैं। तीन निर्दलीय पार्षदों को पाले में लाने की जोड़-तोड़ भी शुरू हो गई है।

उधर, कांग्रेस ने जीते पार्षदों को वहीं रखने का फैसला किया है, जहां उनकी बाड़ाबंदी चल रही थी। बीकानेर रोडवेज बस स्टैंड के पास होटल में बहुमत के लिए जरूरी दो निर्दलीयों को अपने पाले में लाने के लिए गणित बैठानी शुरू हो गई। दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला होने से देशनोक में एक-एक पार्षद की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

उधर, श्रीडूंगरगढ़ भाजपा ने जीते सभी 23 पार्षदों को अभी श्रीडूंगरगढ़ के ही एक होटल में रखा है, लेकिन देर रात तक उन्हें जिले से बाहर ले जाने की तैयारी चलती रही। मैनेजमेंट देख रहे नेता किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में लगे रहे। वहीं, नोखा में एनसीपी के विजयी पार्षदों को अलग-अलग टुकड़ी बनाकर अलग-अलग जगह रखा गया। महिला पार्षदों के रहने की अलग व्यवस्था की गई है। वहां की जिम्मेदारी नारायण झंवर की पत्नी और नवनिर्वाचित पार्षद संतोष झंवर निभा रही हैं। जीते हुए पार्षद अब 7 फरवरी तक बाड़ाबंदी में ही रहेंगे।

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