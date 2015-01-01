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एजुकेशन:अब 9वीं से 12 वीं कक्षा में प्रवेश 10 दिसंबर तक

बीकानेर3 घंटे पहले
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9वीं से 12वीं कक्षा में अब प्रवेश 10 दिसंबर तक हो सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने प्रवेश की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। पूर्व में एडमिशन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित थी। नामांकन वृद्धि व कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए प्रवेश की तिथि में बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में समस्त संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए। विदित रहे कि आरटीई के तहत कक्षा एक से आठवीं में सत्र पर्यंत प्रवेश होंगे।

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