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  • Now Come To The Empty handed Station, The Responsibility Of Your Luggage Is For The Railways, The Goods Will Be Booked From The Mobile App

रेल यात्रियों को सुविधा:अब खाली हाथ स्टेशन आइये-जाइये, आपके लगेज की जिम्मेदारी रेलवे की, माेबाइल एप से बुक हाेगा सामान

बीकानेर31 मिनट पहले
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यात्री काे घर और स्टेशन से खाली हाथ जाना हाेगा
  • उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर समेत राजस्थान के 6 बड़े स्टेशनाें पर अगले साल शुरू करेगी सेंवी
  • रेल यात्रियाें काे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बीओडब्ल्यू एप एंड्रॉयड या आई फोन प्लेटफार्म में डाउनलोड करना हाेगा

रेल यात्रियाें के लिए खुशखबर। अगर आप रेल यात्रा करना चाहते हैं और घर से स्टेशन या स्टेशन से घर सामान लाने-ले जाने में परेशानी होती है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे पहली बार ऐसी सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिससे यात्री काे घर और स्टेशन से खाली हाथ जाना हाेगा। दाेनाें जगहाें पर सामान उसे पहुंचाने के साथ ही तैयार मिलेगा। यह सुविधा भारतीय रेलवे एप आधारित बैग्स ऑन व्हील्स सेवा के जरिए देगा।

इस सेवा के अंतर्गत रेलवे से सामान भेजने के लिए यात्री काे एप पर सिर्फ बुकिंग करनी होगी। बाकी घर से सामान ले जाकर बोगी में चढ़ाने तक का काम कंपनी के कर्मचारी करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे में यात्रियाें के लिए यह नई सुविधा अगले साल शुरू की जाएगी। इसके लिए कंपनी के अधिकारियाें ने रेलवे अधिकारियाें से बातचीत की है। प्लान किस तरह से मंडल वाइज शुरू किया जाना है, इसे लेकर कंपनी व रेल अधिकारियाें में चर्चा चल रही है।

उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल इस सुविधा की शुरुआत अगले साल बड़े स्टेशनाें से करेगा। रेलवे काे उम्मीद है इस याेजना से राजस्व में बढ़ाेतरी हाेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग जनों और अकेले यात्रा कर रहे महिलाओं काे सामान लाने और ले जाने की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। गाैरतलब है कि यात्रियाें काे ऐसी सुविधा कई शहराें में एयरपाेर्ट पर निजी कंपनी पहले से दे रही है।

दूरी के हिसाब से तय होगा किराया
रेल यात्रियाें काे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बीओडब्ल्यू एप एंड्रॉयड या आई फोन प्लेटफार्म में डाउनलोड करना हाेगा। रेल यात्री एप के जरिए सामान को घर से रेलवे स्टेशन तक लाने या रेलवे स्टेशन से घर तक पहुंचाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। रेलयात्री के बुकिंग विवरण के अनुसार इस काम के लिए चुने गए ठेकेदार सुरक्षित तरीके से सामान को पहुंचाने का काम करेंगे। बदले में यात्री काे एप पर दूरी के हिसाब से दिया गया किराया चुकाना हाेगा।

यहां बड़े स्टेशनाें से हाेगी शुरुआत
^ भारतीय रेलवे में कंपनी डोर टु डोर यह सेवा नई दिल्ली सहित आसपास के सात रेलवे स्टेशन करने का करार कर चुकी है। अब उत्तर पश्चिम रेलवे याेजना काे जयपुर, जाेधपुर, काेटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर जैसे बड़े स्टेशनाें पर शुरू करने की तैयारी है। बाकी स्टेशनाें पर यह सुविधा सैकेंड फेज में शुरू की जाएगी। इस काम के बदले में रेलवे कंपनी काे सालाना किराए पर लाइसेंस देगा। यात्रियों को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा।
सुनील बेनीवाल, सीपीआरओ, उत्तर पश्चिम रेलवे

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