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स्कूल एजुकेशन:प्रदेश के 14788 स्कूलों में लाइब्रेरियन के मात्र 4139 पद, इसमें से 1923 पोस्ट खाली

बीकानेरएक घंटा पहले
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स्कूलों में लाइब्रेरी के नाम पर केवल औपचारिकता ही पूरी की जा रही है
  • पदोन्नति भी लंबे समय से बाकी, सरकारी सिस्टम में लाइब्रेरी के नाम पर मात्र औपचारिकता
  • 73 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद स्वीकृत नहीं है

दिलीप सिंह पंवार. राज्य के अधिकांश माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में लाइब्रेरियन का पद नहीं है। जबकि हर साल दो से तीन हजार रुपए का बजट किताबों की खरीद के लिए स्कूलों को दिया जा रहा है। वही जिन स्कूलों में पद स्वीकृत है, वहां भी 47 फीसदी पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में बिना लाइब्रेरियन के ने तो किताबों को पढ़ने के लिए छात्र मिल पा रहे हैं और न ही छात्रों को किताबें मिल रही है। स्कूलों में लाइब्रेरी के नाम पर केवल औपचारिकता ही पूरी की जा रही है।

राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या करीब 14,788 है। इनमें 3515 माध्यमिक और करीब 11273 उच्च माध्यमिक माध्यमिक स्कूल हैं। जबकि विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष के स्वीकृत पदों की संख्या केवल 4139 है। इनमें भी 1923 पद खाली हैं। प्रदेश के केवल 27 फीसदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सेटअप के स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद स्वीकृत हैं। शेष बचे 73 फीसदी स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद स्वीकृत नहीं है।

वहीं दूसरी ओर पुस्तकालय अध्यक्ष की विभागीय पदोन्नति भी लंबे समय से नहीं हुई है। राजस्थान सेवा नियम 1970 में संशोधन के अभाव मे लाइब्रेरियन के पदों पर पदोन्नति का काम अटका हुआ है। 2015 में शिक्षा निदेशालय की ओर से सेवा नियम संशोधन के सम्बन्ध मे पत्रावली सरकार को भेजी गई। जिसका सकारात्मक हल अभी तक नही निकाल पाया है।

फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन के 95 प्रतिशत पद खाली

शिक्षा विभाग में यदि लाइब्रेरियन के फर्स्ट ग्रेड पदों की बात की जाए तो 95 पर्सेंट पद खाली हैं। फर्स्ट ग्रेड के 42 पद शिक्षा विभाग में स्वीकृत है। जिसमें से 40 पद रिक्त चल रहे हैं। पदोन्नति का काम अटका होने से यह पद लंबे समय से नहीं भरे जा रहे हैं

लाइब्रेरियन के पदों की स्थिति
पद स्थिति ग्रेड-1 ग्रेड-2 ग्रेड 3 कुल
स्वीकृत पद 42 1098 2999 4139
कार्यरत 2 365 1849 2216
रिक्त 40 733 1150 1923

^सेकंडरी स्कूल क्रमोन्नत करने के लिए बोर्ड का नियम है कि वहां पुस्तकालय होना आवश्यक है। लेकिन सरकार इसकी पालना नहीं कर रही है। जो किसी तरह से न्यायसंगत नही है।
-वीरेन्द्र सिंह पंवार, प्रदेश मंत्री, राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद राजस्थान

^पुस्तकालय स्कूल की आत्मा और ज्ञान के आगार होते है। प्रत्येक स्कूल में एक्टिव पुस्तकालय के लिए वहां पुस्तकाध्यक्ष का पद व उस पर योग्य कार्मिक होना ही चाहिए।
-ओमप्रकाश सारस्वत, पूर्व संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग

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